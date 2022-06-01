Vandal vekilden polise çirkin saldırı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ile İstanbul milletvekilleri Sera Kadıgil ve Ahmet Şık, hain Gezi kalkışmasının 9. yıldönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 'Her yer Taksim her yer direniş' yazılı pankartı astı. Olaya müdahale eden polisler, pankartı kesti. Şık ve pankartı asmak isteyenlerin polise karşı tutumları ise objektiflere yansıdı.Çirkin provokasyona izin vermeyen polis, tüm saldırılara rağmen paçavrayı kaldırdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde girişilen çirkin hareketi engelleyen polislerin ödüllendirileceğini açıkladı. Soylu paylaşımında "Bu polis arkadaşlarımı, görevlerini yapmaları münasebetiyle ödüllendiriyoruz. HDPKK'dan Meclis'e giren bu milletvekilleri hakkında da suç duyurusunda bulunuyoruz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur..." ifadelerini kullandı. 28 Mayıs 2013'te Gezi Parkı provokasyonu ile Türkiye'nin huzuruna kasteden ve "ağaç" bahanesiyle AK Parti hükümetini devirmeye çalışan vandallar, ülkeyi yangın yerine çevirmek istemiş, milyonlarca liralık hasara neden olmuştu. 2 lira bandında seyreden dolar kurundaki istikrar da ilk kez Gezi kalkışmasıyla birlikte bozulmuştu.