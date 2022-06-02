Çömlekçi Ahmet ustanın vazoları konuk liderlere hediye edilecek

İzmirMenemen'de yaşayan çömlek ustası Ahmet Taşhomcu, 20 Mayıs'ta Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ile birlikte Başkan Erdoğan'ı ziyaret etmiş ve üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsunun işlendiği 2.5 metre boyundaki vazoyu hediye etmişti. Erdoğan'ın Ahmet ustadan çok beğendiği vazodan 50 tane yapmasını istediği ve bu vazoların Türkiye'ye gelecek liderlere Cumhurbaşkanlığı tarafından hediye edileceği öğrenildi. Taşhomcu aldığı bu çok özel sipariş için "Cumhurbaşkanımız fors olmadan 50 vazo yapmamı istedi. 'Renk renk, dekor dekor yap. Diğer devlet başkanlarına hediye edelim' dedi. Hemen kolları sıvadım. 6-7 ay sürer" diye konuştu. Menemen Belediye Başkan Vekili Pehlivan da "Vazoların ülkemizi ziyaret edecek devlet başkanlarına verilecek olması bizim için ayrı bir gurur kaynağı olacak" diye konuştu.