Durağa dalan sürücüye tutuklama

Korkunç olay Büyükçekmece'de D-100 kara yolu İstanbul istikametinde geçen gün meydana geldi. S. T. yönetimindeki 09 HK 225 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı, Kumburgaz mevkisinde Yenimahalle otobüs durağına daldı. 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada aralarında öğrencilerin de yer aldığı 13 kişi yaralandı.

BİRDEN FAZLA KİŞİNİN ÖLÜMÜ VE YARALANMASINA NEDEN OLDU TUTUKLANDI

Okul çıkış vakti gerçekleşen olayın ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Durakta bekleyen yayalara çarparak 3 kişinin ölümüne birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olan şüpheli araç sürücüsü S.T. gözaltına alındı. Büyükçekmece Adliyesi'nde savunması alınan şüphelinin "Bilinçli taksir ile birden fazla kişinin ölümüne birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak" suçundan tutuklanması talep edildi. Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliğince sorgusu yapılan sürücü S.T. sevk edildiği suçtan tutuklandı.





EHLİYETİ DE YOKMUŞ

Tutuklanan sürücünün 2 ay önce alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulduğu, olay anında da ehliyetinin bulunmadığı öğrenildi.