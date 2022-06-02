Van’daki evlat nöbetinde 37. hafta

Van'da HDP önünde nöbet tutan aileler 37.haftada eylemlerine devam ediyor.Çocukları dağa kaçırılan aileler evlatlarını geri almak için eylemlerini sürdürüyor. Van HDP il binası önünde bir araya gelen aileler çeşitli sloganlar attı. Kızı Şeyma için eyleme katılan Nazlı Sancar "Benim geri adım atmam için çalışıyorlar. Beni yıkamazlar. Geri adım atmam. Bütün HDP'nin milletvekillerine, eş başkanlarına sesleniyorum; bizim evlatlarımızı getirin" dedi.Van'da çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, 37'nci haftada da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüyüş yaptı. HDP binasına kadar slogan atıp, yürüyen aileler için polis de güvenlik önlemi aldı. Aileler, binanın önünde 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı.



MÜZİK SESİ DUYULMADI

Önceki eylemlerde HDP İl Başkanlığı binasından ailelerin sesini bastırmak için yüksek sesle müzik çalınması ile ilgili Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, 2 hafta önce yaptıkları ölçümlerde müzik sesinin yüksek olduğu gerekçesiyle 5326 sayılı 'Kabahatler Kanunu'nun 42'nci maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinin aldığı karar kapsamında HDP İl Başkanlığı'na 5 bin lira ceza kesti. Para cezasının ardından bu hafta ise binadan müzik sesi duyulmadı.

GERİ ADIM ATMAM

11 yıl önce kaçırılan kızı Şeyma için eyleme katılan Nazlı Sancar "13 yaşında elini kolunu bağlayarak, HDP'liler kızımı PKK'ya götürdüler. 11 yıldır gitmediğim yer, çalmadığım kapı kalmadı. 1 hafta önce kızımın ölümünü duyurdular. Beni yıldırmaya çalışıyorlar. Kızım ölmemiş. Benim geri adım atmam için çalışıyorlar. Şeyma'mı HDP'den, PKK'dan diri istiyorum. Benim Şeyma'mı geri versinler. Beni yıkamazlar. Diyorlar ki 'Nazlı Sancar geri adım atacak'. Geri adım atmam. Bütün HDP'nin milletvekillerine, eş başkanlarına sesleniyorum; bizim evlatlarımızı getirin. Kendi çocuklarınızı özel okullarda okutuyorsunuz. Bizim gariban çocuklarımızı dağlarda, mağaralarda çatışmaya götürüyorsunuz. Öldürüyorsunuz, öldürtüyorsunuz" şeklinde konuştu.