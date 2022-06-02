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Giriş Tarihi: 2.6.2022 16:55

İSKİ çalışmasında doğal gaz borusu patladı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
ÇAĞRI OĞUZ ÇAĞRI OĞUZ
İSKİ çalışmasında doğal gaz borusu patladı

İstanbul Sultangazi'de İSKİ'nin altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu zarar gördü. Patlak boru nedeniyle oluşan gaz sızıntısı bölgeyi kapladı, sokaktaki vatandaşlar evlerine kapanmak zorunda kaldı. Gaz sızıntısı şans eseri patlamaya dönüşmeden İGDAŞ ekiplerinin çalışmasıyla onarıldı.

Olay Esentepe Mahallesi 2850/3 Sokak'ta öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta İstanbul Su ve Kanalizasyon (İSKİ) ekiplerinin altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusu zarar gördü. Patlayan boru nedeniyle sokak ve çevresinde gaz sızıntısı meydana geldi, gazdan oldukça etkilenen mahalle sakinleri yaz sıcağında evlerine kapanıp pencerelerini kapalı tutmak zorunda kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen İstanbul Gaz ve Dağıtım A.Ş. (İGDAŞ) ekipleri gaz sızıntısını önleyebilmek için patlak boruyu onarıma aldı.

Gazdan etkilenen mahalle sakinleri ise zehirlenme tehlikesi geçirdiklerini ifade etti.

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İSKİ çalışmasında doğal gaz borusu patladı
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