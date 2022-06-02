İSKİ çalışmasında doğal gaz borusu patladı

Olay Esentepe Mahallesi 2850/3 Sokak'ta öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta İstanbul Su ve Kanalizasyon (İSKİ) ekiplerinin altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusu zarar gördü. Patlayan boru nedeniyle sokak ve çevresinde gaz sızıntısı meydana geldi, gazdan oldukça etkilenen mahalle sakinleri yaz sıcağında evlerine kapanıp pencerelerini kapalı tutmak zorunda kaldı.