Muş’taki evlat nöbetine 2 aile daha katıldı

MUŞ'TAterör örgütü PKK'nın kaçırdığı çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, 59'uncu haftada 2 yeni katılımla 37'ye çıktı. Kentte her çarşamba günü bir araya gelerek evlat nöbeti tutan ailelere yenileri eklendi. 2015'te kandırılıp dağa kaçırılan kızı Dilan için eyleme katılan Cemal Han, "Kızımın geri dönmesini istiyorum. Kızım sağlık bölümü ikinci sınıf öğrencisiydi. Siyasetle bir ilgimiz, alakamız yok. 16 yaşındayken kızım kaçırıldı. Şu an 23 yaşında ve 7 yıldır kendisinden bir haber alamıyoruz. Bugüne kadar kendisiyle hiç görüşemedik. Kızımız bizi görsün ve bir şekilde çıkıp gelsin. Biz ailesi olarak, kızımızı merak ediyoruz. Gelsin, okuluna devam etsin" dedi.