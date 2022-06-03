Almanya ölüme terk etti Türkiye sahip çıktı

Almanya'nın ölüme terk ettiği 59 yaşındaki Osman Kızılkaya, SABAH'ın haberi üzerine uçakla Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alındı. Eşi Müzeyyen Kızılkaya, "Devletimizin ne kadar büyük olduğunu daha iyi anladık" dedi. Geçen şubatta evde fenalaşan Osman Kızılkaya hastaneye kaldırıldı. "Önemli bir şeyin yok" denilerek taburcu edilen Kızılkaya evde fenalaşıp yere düştü. Beyninde pıhtılaşma olan Osman Kızılkaya aynı hastanede birkaç saat tutulduktan sonra 500 km ilerideki bir hastaneye nakledildi."Bitkisel hayata girdiği ve tedaviye yanıt vermediği" iddia edilen Osman Kızılkaya'nın çocukları, videolar çekerek babalarının sorulara yanıt verdiğini, gözlerini açıp oynatabildiğini kaydedip Türkiye'den yardım istedi. SABAH gazetesinin Almanya'da manşete taşıdığı Kızılkaya için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devreye girdi. Kızılkaya, önceki gece ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Kızılkaya'nın eşi Müzeyyen Kızılkaya, "Tek üzüntümüz onunla birlikte gidememek oldu ama ambulans uçakta fotoğraflarını görünce emin ellerde dedik ve içimizi öyle rahatlattık. Devletimizin ne kadar büyük olduğunu daha iyi anladık. Ümidimiz bir an önce sağlığına kavuşması" dedi. Cabir Kızılkaya ise, "Babam iyileştiğinde ilk önce ona güzelce sarılmak ve Türkiye'ye ilk girdiğinde ne hissettiğini öğrenmek istiyorum. Türkiye'ye geldiğimde Cumhurbaşkanımızın elini öpmek istiyorum" dedi.