Bakan Varank: TÜBİTAK aracılığıyla gençlere yönelik birçok destek ve programımız var

"GENÇLERE YÖNELİK BİRÇOK DESTEK VE PROGRAMIMIZ VAR"

Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının gençlere büyük önem verdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Hamdolsun, Türkiye'de düzenlediğimiz bilim festivalleriyle gençlerimizin, çocuklarımızın kalbinde bir kıvılcım çakmayı başardık. İnşallah Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleri ile bu kıvılcım büyük bir ateşe dönüşecek. Bilhassa TÜBİTAK aracılığıyla gençlere yönelik birçok destek ve programımız var. Çocuklarımızın hayal etme, araştırma, geliştirme ve üretme heyecanlarını önemsiyoruz."

TEKNOFEST kapsamında Tuz Gölü'nde yapılan roket ve model uydu yarışmaları vesilesiyle her yıl Aksaray'a geldiğini anımsatan Varank, "Yakın zamanda faaliyete başlayan Aksaray Bilim Merkezi'ni de son ziyaretimde görme fırsatı buldum. Bu merkezin şu anda bu kadar işlevsel hale gelmesi, böyle bir bilim merkezinin öncülüğünde böyle bir festivalin yapılıyor olması, bir işe doğru zamanda karar verip, halis niyetle hareket ederseniz, nasıl bereketli sonuçlar elde ettiğinizi de gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

Varank, TEKNOFEST'in yıllar içerisinde gelişerek, gençler için büyük bir motivasyon kaynağı haline geldiğini, yüzbinlerce gencin kendi geliştirdikleri roketleri, elektrikli ve otonom araçları, İHA'ları, denizaltılarını yarıştırma imkanı bulduğunu anlattı.

BAKAN VARANK'TAN TEKNOFEST DAVETİ

TEKNOFEST coşkusunu Azerbaycan'da teknoloji tutkunu gençlerle paylaştıklarını hatırlatan Varank, "Gençlerimizin projelerini, verdikleri emekleri görünce, tekrar tekrar gururlanıyor, emin olun geleceğimize dair çok daha büyük bir umutla doluyoruz. İnşallah bu sene TEKNOFEST'i Samsun'da gerçekleştireceğiz. Ben tüm gençlerimizi, ailelerini Samsun'a, 30 Ağustos'ta başlayacak TEKNOFEST'e katılmaya davet ediyorum." dedi.

Aksaray Bilim Festivali kapsamında çok sayıda bilimsel etkinlik, atölye ve sergi çalışmaları, yarışmalar ve eğlenceli gösterilerin gerçekleştirileceğini belirten Varank, "TÜBİTAK, Türk Hava Yolları, ROKETSAN, ASPİLSAN, Mercedes-Benz gibi nadide kurumlarımız, şirketlerimiz de bugün burada bizimle birlikteler. Gençlerimize ilham olması amacıyla, gurur vesilemiz olan yerli ve milli teknolojik ürünleri festival alanında sergiliyorlar. İstiyoruz ki; gençlerimiz artık geçmişte önü kesilmiş milli projelerimizin hüzünlü hikayelerini dinleyerek değil, somut başarıları, ürünleri görerek, onları test ederek, onlara dokunarak ilham alsınlar." diye konuştu.

Bakan Varank, ziyaret ettiği tüm şehirlerde teknoloji ve bilime merak salmış, gerçekçi hayalleri olan, ideallerinin farkında gençlerle karşılaştığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bunun bir takım oyunu olduğunu unutmamamız gerekiyor. Ancak birlikte olursak, bir ve beraber olursak, el ele verirsek, ülkemizi hak ettiği yere, muasır medeniyetler seviyesinin çok daha ötesine taşıyabiliriz. Bu takım oyununda hepimize belli sorumluluklar düşüyor. Bu manada sizin en büyük destekçiniz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak biziz. Bizim görevimiz, tüm imkan, altyapı ve desteklerden faydalandırarak başarıya giden bu yolda gençlerimize, evlatlarımıza yol arkadaşlığı yapmaktır. Biz istiyoruz ki; başlattığımız Milli Teknoloji Hamlesi ile Türkiye en başarılı bilim insanlarını yetiştirsin, en ileri alanlarda kendi teknolojisini geliştirsin, en özgün tasarımı yapsın, en iyi ürünü üretsin, en büyük markaları Türkiye'den çıkarsın."

Şimdiye kadar Antalya, Bursa, Elazığ, Kayseri, Kocaeli, Konya ve İstanbul olmak üzere 7 şehirde bilim merkezleri kurduklarını söyleyen Varank, Gaziantep, Şanlıurfa, Düzce, Denizli, Trabzon ve Yozgat'taki bilim merkezleriyle ilgili çalışmaların sürdüğünü bildirdi.