Emine Erdoğan’dan çevreci gençlere mesaj: Bu projeler artık sizin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 28 çevre gönüllüsünün ilham veren hikâyelerinin yer aldığı "Dünya Ortak Evimiz" kitabının tanıtım programı kapsamında iklim elçileriyle bir araya geldi. Emine Erdoğan öğrencilerin proje ve taleplerini dinledi. İklim elçileri Erdoğan'a, atık yağların biyoyakıta çevrilmesi, üniversitelere atıkları hayvan mamasına dönüştüren makine alınması gibi konularda öneri ve isteklerini iletti. Trakya Üniversitesi iklim elçisi Başak Gençler, üniversitesinde geri dönüşüm kutularını yaygınlaştırmaya çalıştıklarını, ancak atıkların tamamının aynı yere boşaltıldığını görünce üzüldüklerini dile getirdi. Emine Erdoğan da "Çok doğru söylediniz, aynı şeyden ben yıllardır çok mustaribim. İnşallah söyleye söyleye bu işi başaracağız. Bu, en önemli mevzu gerçekten. Alınıyor bütün atıklar, götürülüyor ama aynı yere boşaltılıyor. O zaman evdeki neden ayrıştırılsın, daha kolay değerlendirilmesi için ayrıştırıyoruz. Bu, geri dönüşüme karışık bir şekilde gidiyorsa yazık oluyor" dedi. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi iklim elçisi Pınar Soyoğuz'un Sıfır Atık projesinin bir parçası olmak istediğini belirtmesi üzerine ise Erdoğan, "Çok duygulandırdı sizin varlığınız beni. Bu toplantıları sürekli hale getirsek daha verimli olur. Bu projeler artık sizin. Benden çıktı size ait" diye konuştu.