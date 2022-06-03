Hâkim Akın Gürlek yeni bakan yardımcısı oldu

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Danıştay üyeliğine Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş atandı. Uğurhan Kuş'tan boşalan bakan yardımcılığı görevine ise İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Akın Gürlek getirildi. Gürlek; HDP'liler Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'in yanı sıra 'Barış Akademisyenleri', ÇHD'li avukatlar, Canan Kaftancıoğlu, Enis Berberoğlu, Osman Kavala gibi isim ve gruplarla ilgili davaların mahkeme başkanı olarak biliniyor. Gürlek, Gezi davasında Osman Kavala ve diğerlerinin tutukluluk kararına itirazı da reddetmişti.