İstanbul İl Sağlık Müdürü açıkladı | Koronavirüsün izleri siliniyor

ACİL DURUM HASTANELERİ, KOVİD DIŞINDA BİRÇOK HASTALIĞA YÖNELİK HİZMETE BAŞLADI

Salgında hizmete alınan acil durum hastanelerine değinen Memişoğlu, bu hastanelerde daha çok yatarak tedavi ve ameliyathane hizmeti vermeye başladıklarını söyledi. Memişoğlu, şunları ifade etti:

"Aynı zamanda inme merkezlerini, enfeksiyon hastalıkları bölümünü, ameliyathanelerini, genel cerrahi birimlerini ve acillerini kullanmaya başladık. Bunlar, şu anda yoğun bakım ağırlıklı hastaneler. Kanser veya palyatif tedavi olmuş hastalara hizmet vermeye başladılar. Diğer hastanelerimizde özellikle yatması gereken, uzun süre tedavi edilecek hastaları da buraya yönlendiriyoruz. Şu anda dört şehir hastanemiz var; Göztepe, Okmeydanı, Kartal ve Başakşehir Çam Sakura hastaneleri. Bu hastanelerimizde bir üst konsept olarak insanlarımıza ücretsiz sağlık hizmeti sunulmaya devam ediliyor."

"EYLÜL-EKİM AYLARINDA GRİP VAKALARININ ARTACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ"

İki senedir özellikle grip gibi hastalıkların çok az görüldüğüne dikkati çeken Memişoğlu, bunun maskenin sağladığı bir avantaj olduğunu söyledi.

Memişoğlu, "Özellikle eylül-ekim aylarında griple ilgili bir artışın olacağını öngörüyoruz. Çünkü epeydir influenza virüsü Kovid'in arkasında kalmıştı. Bunda da hassas olmalarını, özellikle okul başlangıcında, sonbaharın ilk döneminde insanların biraz daha maske konusunda veya kendilerini grip hissettikleri anda izole etmelerini, maske kullanmalarını, çocukları eğer gripse, burun akıntısı varsa onları evde tutmalarını önereceğiz." diye konuştu.

"İNŞALLAH TÜRKİYE'YE GELMEDEN BU HASTALIKLA İLGİLİ SORUN ÇÖZÜLMÜŞ OLUR"

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu, maymun çiçeği hastalığı konusunda da değerlendirmede bulundu. Hastalığın Türkiye'de görülmediğini dile getiren Memişoğlu, maymun çiçeği temas yoluyla bulaştığı için Kovid gibi bir salgına dönüşeceğinin bilim insanlarınca tahmin edilmediğini belirtti. Memişoğlu, "İnşallah Türkiye'ye gelmeden bu hastalıkla ilgili sorun çözülmüş olur." dedi.

Memişoğlu, maymun çiçeğiyle ilgili kentte bildirilmemiş vaka olabileceği endişelerine yönelik, "İstanbul'u biz dünyanın merkezi kabul ediyoruz. Burası esasında hem kuzeyin hem güneyin hem doğunun hem batının birleşim yeri. İstanbul esasında çok büyük bir marka değeri bizim için. Dünyayla entegre bir şehir ama şu anda İstanbul'da herhangi bir vakamız yok. Ben hastalıktan insanların tedbirle de korunacağına inanıyorum ama tedbir olmasa da başımıza gelse de sağlık sistemimizin de insan gücümüzle her türlü hastalığı yönetecek kabiliyet ve altyapıda olduğuna inanıyorum." diye konuştu.