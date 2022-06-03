Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MSB duyurdu! 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 3.6.2022 10:58 Son Güncelleme: 3.6.2022 11:19

Son dakika: MSB duyurdu! 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: MSB duyurdu! 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika haberleri: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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Son dakika: MSB duyurdu! 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
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