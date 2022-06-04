Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner: Bu vatan bizim, bu devleti birlikte kurduk

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner'in kurucusu olduğu ve genel başkanlığını yaptığı Demokrasi ve Birlik Derneği'nin kuruluşunun tanıtım toplantısı İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi. Metiner, derneğin kuruluş amacını şu sözlerle anlattı: "Bu vatan hepimizin, bu vatanın altında hepimizin ataları yatıyor. Ortak düşmana karşı vatanımızı birlikte savunduk. Ay yıldızlı bayrağımız hepimizin değerlerini ve rengini taşır üstünde ve hepimizin üzerinde şerefle dalgalanır. Bu devleti biz birlikte kurduk ve bu devlet hepimizin devletidir. Türk tanımının ırksal bir tanımlamanın ötesinde İslamiyet'le büründüğü o birleştirici anlam dünyasını ortadan kaldırdığınızda geriye sadece ruhsuz bir beden kalır. İslamiyet'in o birleştirici anlam dünyasıyla özdeşleşmiş Türk tanımını tahrif ederek Kürdü öteki görenler bilsinler ki en büyük bölücülüğü bu ülkenin başına onlar bela etmişlerdir."

İNKARDAN KAYNAKLANAN KÜRT SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Türkiye'nin Kürtleri Türk ve Türklük adına ortaya konun o inkarcı politikaların gerçek Türk ve Türklükle alakalı olmadığını bilirler. Kürtleri Türklerin hasmı Türkleri de Kürtlerin hasmı kılmak isteyen bir avuç ırkçı zümre o yüzden amaçlarına ulaşamadılar. Çok şükür, etnik inkardan kaynaklanan Kürt sorunu çözüldü. PKK'nın Kürtler üzerindeki silahlı boyunduruğu ve HDP'nin silaha yaslanan siyasi vesayeti son bulmadıkça Kürtler arasında gerçek anlamda demokrasi neşvüneva bulamaz.

İSTİSMAR ALANLARININ ORTADAN KALDIRILMASI GÖREVİMİZ

Bu yüzden biz ülke genelinde teşkilatlanmayı gerekli görüyoruz. Kürtlerin sorunları çözüldüğünde istismar alanları ortadan kalkacağı için rahatsızlık duyacak olanların düşmanlıklarından zerre kadar korkumuz yoktur. Demokrasi ve Birlik Derneği olarak biz bir yanda terörle mücadelenin kazanma ayağına odaklanırken diğer yandan Kürtlerimizin sorunlarını çözerek istismar alanlarının ortadan kaldırılmasını görevlerimizi arasında görüyoruz.

AYRI DEVLET TALEBİNDE BULUNANLARI KENDİMİZDEN GÖRMÜYORUZ

Kürtler için ayrı devlet talebinde bulunanları zinhar kendimizden bilmeyiz. Terörün her türlüsüne karşıyız. Türkiye Kürtlerinin PKK ve HDP üzerinden okunmasından son derece rahatsızız. PKK'nın Kürtler üzerinde oluşturduğu silahlı zulüm rejimi de artık tahammülün ötesine taşmıştır. Derneğimiz demokrasi arayanların adresi olacaktır. Derneğimiz birlik arayanların adresi olacaktır. Kuracağımız Demokrasi ve Birlik Vakfı ile zeki ve başarılı Kürt öğrencilerimiz için yurtlar inşa edeceğiz. Kız ve erkek öğrenci yurtlarının yanı sıra burslar temin ederek o evlatlarımızın daha iyi şartlarda eğitim görmelerini sağlayacağız.