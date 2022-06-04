Husumet katliama dönüştü 3 ölü 7 yaralı

Batman'da, husumetli iki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi ise yaralandı. Kozluk ilçesine bağlı Armutlu Köyü'ndeki silahlı kavganın, 6 yıl önce yaşanan arazi kavgasında öldürülen Ramazan Durmaz nedeniyle çıktığı belirlendi. Durmaz'ın öldürülmesiyle Durmaz ve Şala aileleri arasında başlayan husumetin kan davasına dönüştüğü öğrenildi. İddiaya göre, Şala ailesi kapı komşuları Durmaz ailesinin evinin önüne gelerek 6 yıl önceki olay nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Uzun namlulu silahların kullanıldığı kavgada, 22 yaşındaki Kazım Durmaz, 30 yaşındaki Niyazi Durmaz ve 50 yaşındaki Hasan Durmaz yaşamını yitirdi, 7 kişi ise yaralandı. Ekipler, olaya karıştığı şüphesiyle R.Ş., H.Ş. ve M.Ş.'yi gözaltına alırken kaçan Ö.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.