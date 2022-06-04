Tapuda rüşvet çarkına 21 yıl hapis istendi

İstanbul'da2 Mart 2021'de polise yapılan bir ihbarda, Şile Tapu Müdürü Soner Ç., müdür yardımcısı Nazım A. ve 6 memur ile 3 emlakçının tapu işlemleri için merdivende veya tuvalette rüşvet aldığı, bu rüşvetlerle söz konusu kişilerin kendilerine yeni ev aldıkları iddia edildi. Şile Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Soner Ç.'nin makam odasına ve memurların çalışma odalarına kameralar yerleştirildi, telefonları dinlemeye alındı. Dosya İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Sonraki süreçte düzenlenen iki ayrı operasyonda 82 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun soruşturmasında tüm soru işaretleri çözüldü ve rüşvet çarkına ilişkin 230 sayfalık iddianame hazırlandı. 151 rüşvet eyleminden sorumlu 82 şüpheliden 4'ünün serbest bırakıldığı, aralarında tapu müdürü, müdür yardımcısı, 10 memur ve emlakçıların olduğu 32'sinin tutuklandığı anlatıldı. 53 şüphelinin "Rüşvet almak, vermek, aracılık etmek" suçlarından 21 yıla kadar, 33 kişinin ise 12 yıla kadar hapsi istendi.İDDİANAMEDE tapu çalışanlarının rüşvet tarifeleri oluşturdukları, alınan parayı aralarında pay ettikleri açıklandı. Birçok kişinin rüşvet vererek sıra beklemeden işlerini hallettikleri belirtildi. Şüphelilerin parayı bazen aracı vasıtasıyla aldırdıkları, bazen tokalaşma bahanesiyle, bazen de dolap çekmecelerinde, merdivenlerde, tuvaletlerde aldıkları saptandı.