Emine Erdoğan, çevre yürüyüşüne katıldı

"KENDİSİNE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"



Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın katılımıyla düzenlenen yürüyüş, Kızılcahamam'ın Soğuksu Milli Parkı'ndan başlatıldı. Kızılcahamam ziyaretinde büyük sürprizler yaşadığını belirten Emine Erdoğan, "Gençlerin ve çocukların bilinçlenmesi beni çok duygulandırdı. Çevreye verdikleri önemi ve hizmeti gördükçe ümidim daha da arttı, geleceğe dair. Çünkü gençlere bırakıyoruz Sıfır Atık hizmetini, onlar devam ettirecek. Dolayısıyla beni umutlandırdı, kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.