İstanbul Valisi Yerlikaya, "81 İlde 81 Milyar Adım" etkinliğine katıldı

Yerlikaya, Çevre Haftası kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen "81 İlde 81 Milyar Adım" etkinliğine katıldı.

Etkinlik kapsamında Yerlikaya, Gülhane Parkı üst kapıdan Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'ne kadar beraberindeki heyetle birlikte yürüdü.

Yürüyüş öncesi bir konuşma yapan Yerlikaya, ülke genelinde eş zamanlı düzenlenen etkinliğin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Kızılcahamam'dan başlayacağını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ev sahipliğindeki etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduklarını belirten Yerlikaya, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin başlatmış olduğu ve dünyaya örnek bir çevre hareketimiz var, Sıfır Atık Projesi. Bu proje kapsamında İstanbul'da 30 bin ton atığı değerlendirdik. Bu sayede 412 bin metreküp su, 81 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağladık. Artık evlerimizdeki atıkları çevre belediyelerimizle birlikte sıfır atık projesi kapsamında değerlendirelim." diye konuştu.

Vali Yerlikaya, sıfır atık ile ilgili bir diğer projeyi de denizlerde başlattıklarını, buna da "Mavi Hareket" ismini verdiklerini kaydederek, "2021'de denizlerimizden 6,6 bin ton çöp toplandı. Denizlerimizin masmavi, plajlarımızın tertemiz olmasını istiyoruz. Denizimizi, kumsalımızı, plajlarımızı nasıl görmek istiyorsak o şekilde bırakalım." ifadesini kullandı.

- İSTANBULLULARI YÜRÜMEYE DAVET ETTİ

Ormanları da korumak gerektiğini dile getiren Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Millet Bahçeleri' olarak ifade ettiği o güzel bahçelerin sayılarını artırmak zorundayız. Geleceğe nefes olabilmek için sizlere var gücümüzle gayret gösteriyoruz. Bizim için yaratılan çevrenin hakkı da var üzerimizde. O zaman çevrenin ve bizlerle yaşayan can dostlarımızın hakkını en güzel şekilde el birliğiyle, yürek birliğiyle sağlamak için yardımlaşma günü bugün.

Biraz sonra atacağımız adımların anlamı, özeti bu. Bu sıcakta bu fedakarlığı gösteren her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Gelemeyen İstanbullu hemşehrilerime seslenmek istiyorum: Sayın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, cep telefonları için '81 Milyar Adım Projesi' başlattı. Lütfen onu indirin, bu uygulama ile 10 bin adım atan tüm hemşehrilerimiz ve Türkiye'deki bütün kardeşlerimiz çekilişle ödüllendirilecek."

Park ve ormanlarda sabah ile akşam saatlerinde İstanbulluları yürüyüşe davet eden Yerlikaya, "Adımlarımız, yürüyüşümüz, kalp atışlarımız sevgi, birlik, beraberlik ve dostluk için olsun." açıklamasında bulundu.