İzmir’de çevre dostu okula büyük ödül

96 okulun katıldığı etkinlikte ilk beşe giren Saliha Hüseyin Özyavuz Ortaokulu 'Doğa Öncüleri' Çevre Haftası kapsamında Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde düzenlenen törende ödüllerini Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan aldı.





Okul müdürü Fatih Arslan, Matematik Öğretmeni Özlen Ocaklı ve Türkçe Öğretmeni A. Uğraş Kaya öncülüğünde kurulan Doğa Öncüleri Grubu, iklim değişikliği, kuraklık, sürdürülebilir tarım, yerli tohum, ata tohumu gibi konularda bilgi toplayarak 'Tohum Toplama Projesi'ni başlattı. Okulda bulunan Doğa Öncüsü sınıflar ve öğrenciler, Konak ilçesinde düzenlenen Tohum Toplama Şenliğine katıldı ve sonrasında projeyi geliştirmek için Orman Haftası etkinliklerinde saksı boyama, tohum bombası, tohum çimlendirme, çim adam stantları kurarak, ata tohumunun önemini ve sürdürülebilir tarımı anlattılar. Öğrenciler ayrıca okul çevresinde konunun önemini anlatan broşürler dağıttı, Youtube kanalı ve Instagram sayfası üzerinden yaptıkları çalışmaları anlatarak konuya ilgi çekmeyi başardılar. Konak Saliha Hüseyin Özyavuz Ortaokulu Doğa Öncüleri, topladıkları tohumları İzmir ili Tohum Bankasına bağışlamayı ve ayrıca tohumları çimlendirerek uygulama tarım çiftliklerinde yeşillendirmeyi planlıyor. Doğa Öncülerinin bir diğer hedefi de İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Adnan Menderes Üniversitesinden Prof. Dr. Mesut Kırmacı'nın desteği ile projeyi açık alan sınıfında da sürdürmek.