Son dakika bilgisine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Mesajda "Tabiatın korunmasına yönelik her adım insanlığın geleceği açısından son derece önemlidir." ifadeleri kullanıldı.
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Mesajda "Tabiatın korunmasına yönelik her adım insanlığın geleceği açısından son derece önemlidir." ifadeleri kullanıldı.
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü mesajı