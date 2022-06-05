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Giriş Tarihi: 5.6.2022 10:59 Son Güncelleme: 5.6.2022 11:00

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü mesajı

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Dünya Çevre Günü mesajı

Son dakika bilgisine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Mesajda "Tabiatın korunmasına yönelik her adım insanlığın geleceği açısından son derece önemlidir." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Mesajda "Tabiatın korunmasına yönelik her adım insanlığın geleceği açısından son derece önemlidir." ifadeleri kullanıldı.
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü mesajı
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