Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! CHP'li İl Başkanı'ndan CHP'li Belediye Başkanı'na: O bir hırsız arkasında durmam
Giriş Tarihi: 5.6.2022 07:01 Son Güncelleme: 5.6.2022 07:08

SON DAKİKA! CHP'li İl Başkanı'ndan CHP'li Belediye Başkanı'na: O bir hırsız arkasında durmam

SON DAKİKA! CHP’li İl Başkanı’ndan CHP’li Belediye Başkanı’na: O bir hırsız arkasında durmam

Son dakika bilgisine göre CHP Bilecik İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar, rüşvet soruşturmasında görevden uzaklaştırılan CHP’li Belediye Başkanı Semih Şahin’le ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Semih Şahin hakkında gelen “Neden sahip çıkmadınız?” sorusunu yanıtlyan Yaşar "Ben o hırsızın arkasında durmam" dedi.

Son dakika haberleri... Cumhuriyet Halk Partisi, birbiri ardına patlayan rüşvet skandallarıyla çalkalanırken, Bilecik'te belediye yönetiminin düşmesine neden olan rüşvet skandalına CHP İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar da isyan etti.

CHP Bilecik İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar, Bilecik Tapu Müdürlüğü'nde N.Ç. isimli şahsın 10-15 kişinin bulunduğu bir ortamda "Neden belediye başkanımızın arkasında durmuyorsunuz, neden desteklemiyorsunuz?" sorusuna yanıt verdi. Yaşar, "Hırsızın arkasında neden durayım" diyerek tepki gösterdi.



Cumhuriyet Halk Partisi, birbiri ardına patlayan rüşvet skandallarıyla çalkalanırken, Bilecik'te belediye yönetiminin düşmesine neden olan rüşvet skandalına CHP İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar da isyan etti. CHP Bilecik İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar, Bilecik Tapu Müdürlüğü'nde N.Ç. isimli şahsın 10-15 kişinin bulunduğu bir ortamda "Neden belediye başkanımızın arkasında durmuyorsunuz, neden desteklemiyorsunuz?" sorusuna yanıt verdi.

Yaşar, "Hırsızın arkasında neden durayım" diyerek tepki gösterdi. İkili sohbet esnasında yapılan konuşmayı haber alan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ise kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Avukatın, delil olarak tanık ve tapu müdürlüğüne ait güvenlik kamerası görüntülerini gösterdiği öğrenildi.



Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, ihale verilen bir şirketin kendisine "hediye" ettiği 3 milyon liralık lüks VIP makam aracıyla gündeme gelmişti. Geçtiğimiz ocak ayında Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in yakın arkadaşı ve danışmanı Selçuk Erdağı da belediye hizmet binasında bir müteahhitten 200 bin dolar rüşvet alırken yakalanmıştı.



GÖREVDEN ALINMIŞTI
Soruşturmaya Şahin de dâhil edilmiş, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamında mal varlığı soruşturması başlatılmıştı. Müfettişlerin talebi sonrası Şahin, soruşturmanın selameti açısından İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştı.

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SON DAKİKA! CHP'li İl Başkanı'ndan CHP'li Belediye Başkanı'na: O bir hırsız arkasında durmam
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