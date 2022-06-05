SON DAKİKA! CHP’li İl Başkanı’ndan CHP’li Belediye Başkanı’na: O bir hırsız arkasında durmam





Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, ihale verilen bir şirketin kendisine "hediye" ettiği 3 milyon liralık lüks VIP makam aracıyla gündeme gelmişti. Geçtiğimiz ocak ayında Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in yakın arkadaşı ve danışmanı Selçuk Erdağı da belediye hizmet binasında bir müteahhitten 200 bin dolar rüşvet alırken yakalanmıştı.