5 milyonu aşkın memur ve emekliye 3600 ek gösterge müjdesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı'nın kapanışında konuştu.Çalışan ve emekli memurlarımız ile ilgili 3600 ek gösterge ile bilinen çalışmayı tamamladık ve Meclis'e sunma aşamasına getirdik. Yarınki kabine toplantısı ardından yapacağımız millete sesleniş konuşmamızda bu hazırlığı detaylarıyla anlatacağım. Sadece 4 meslek grubunu değil, 5 milyonu aşkın memurumuzun, emeklilerimizin tamamını ilgilendiren bir formülle bu sorunu çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum.Kendi aramızdaki istişareleri düzenli olarak sürdürürken en büyük istişareyi de milletimizle yapıyoruz. Güvenlik, dış politika, tarım, ekonomi gibi başlıklar altında bakanlarımızın yaptıkları sunumların arkadaşlarımız için bilgilendirici olduğuna inanıyorum. Biz de gerektiğinde kendi uhdemizdeki bilgileri siz değerli arkadaşlarımızla paylaştık. Değerlendirme sonucu ortaya çıkan tabloyu milletimize aktarmanızı bekliyorum. Böylece soru işaretleri ve kafalardaki kırgınlıkları gidererek 2023'e çok daha güçlü hazırlanabiliriz.Çağdaşlık sanarak sarıldıkları yalanlar ulu bir çınar değil çürük bir kabuktur. Bizim hayalimiz "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. o satıh da bütün vatandır" idealidir. Bizler Türkiye'yi 2023 hedeflerine ve 2053 vizyonuna kavuşturacağız. Türkiye geçmişte takoz siyasetinden, ayrıştırma siyasetinden, vesayetçilerden çok çekti. Bugün bunlara rağmen Türkiye'yi bölgesinin lideri dünyanın ilk 10 ekonomisinden bir haline getirmeye çalışıyoruz. İnşallah bunu da başaracağız. Bunun dışarıda birilerini rahatsız etmesini gayet iyi anlıyoruz. Bizi asıl düşündüren içeride bunların sesleri olanların kimin nam ve siyasetine hizmet ettiğidir. Misak-ı Milli sınırlarından, Ege'de olanlara kadar dışarıda ve içeride yaptıklarımızdan rahatsızlık duymalarının sayısız örneği var.Bizlerin doğrularla kapatmadığı her boşluğun birileri tarafından yalanlarla doldurulduğunu biliyorsunuz. Şahsım, AK Parti ve kadrolarımız hakkında söylenen her yalana inanmaya hazır bir kitle var. Bir kısmı cehalet ve ihanetten sürekli fitne ateşini körüklemektedir. Bazen üslubumuzu sertleştirmek zorunda kalıyoruz. Bunun nedeni milletimize mesuliyetimizi yerine getirme çabasıdır. Ne diyor Akif; Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem, gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem (...) Doğduğumdan beridir aşıkım istiklale, bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale.ÜLKE içindeki aparatların tek yaptıkları ellerine verilen oyunları oynamaktır. CHP'nin başındaki zat da, altılı masadakiler de, o masanın altına gizlenenler de kukladan ibarettir. Biz asıl kavgamızı onların ağababalarına karşı veriyoruz.HER kesimden vatandaşın gelirlerini artıracak programlar hazırlıyoruz. Piyasaların fiyatlandırma alışkanlığını değiştirmesini sağlayarak, hayat pahalılığına bir sınır çekmek için çalışıyoruz. Kur ve enflasyondan kaynaklanan maliyet artışları ile izah edilemeyecek düzeyde fiyat artışı yaşanan her kalemi mercek altına aldık. Türkiye ekonomi modeliyle bu sıkıntılı süreci ülkemiz için avantaja çevirecek adımları atıyoruz. Dünyada birçok ülke hedef ve ekonomilerinde küçülmeye giderken biz kendimizi daha fazla dışarıya açıyor ve hedeflerimize yürüyoruz. Şeytanın bile aklına gelmeyecek nice siyasi oyunla ülkemizi karıştırmaya çalışanların sergilediği çaresizliği izliyoruz. Sosyal medyada troller vasıtasıyla oluşturulan algıya bakmıyoruz.İSVEÇ ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğiyle ilgili muhataplarımıza deklare ettiğimiz beklentilerimiz karşılanmadan tutum değişikliğine gitmeyeceğiz.PRİM ödemesinden, ürününü Toprak Mahsulleri Ofisimize veren Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerimiz yararlanabilecektir. TMO'nun arpa alım fiyatı ton başına 5 bin 500 lira alım ve 500 lira prim bedeli olmak üzere toplamda 6000 lira olarak belirlenmiştir. TMO, sert ekmeklik buğdaya bu yıl ton başına 6 bin 50 lira alım ve 1000 lira prim bedeli olmak üzere toplam 7 bin 50 lira ödeme yapacaktır. Tahıl, sebze ve meyve fiyatlarındaki dalgalanmalar hususunda hazırlıklarımızı tamamlamak üzere olduğumuz yeni düzenlemeleri yakında hayata geçireceğiz.İÇERDE hiçbir vatandaşımıza kendisini sahipsiz hissettirmeyecek adımlar atmaya devam edeceğiz. Dışarda Suriye'den Irak'a, Karadeniz'den Akdeniz'e mazlumun olduğu her yerde onurlu duruşumuzu koruyarak siyasetimizi yapacağız. Hak bildiğimiz yolda mücadeleden asla geri durmayacağız. Haramzadeler her gün başka bir kılığa bürünebilir. Kimse bizden böyle bir tavır sergilememizi beklemesin. Bu fakir kendini bildi bileli böyledir. Değişmeyecek. Allah ömür, millet de yetki verdikçe yola da böyle devam edeceğiz. AK Parti saflarında her hangi bir arkadaşımızın ülkemize hizmet karnesi diğer partilerin hepsini üst üste dahi koysanız ulaşamayacağı seviyedir. Türkiye'nin ve Türk milletinin felaketi pahasına kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlar belki her dönemde vardı ama hiçbir zaman bu kadar hırslı ve cüretkar değillerdi. Meydanı boş bulup önlerine gelen her şeyi yıkarak, karşılarına çıkan herkesi itip kakarak yol almaya çalışanlara eyvallah etmek bize yakışmaz.