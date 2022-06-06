AK Parti YSK temsilcisi Özel muhalefetin algı operasyonuna tek tek yanıt verdi: Seçimlerin başından sonuna kayıp, kaçak yok





İŞLEMLER TUTANAK ALTINA ALINIYOR

Sabahtan akşama kadar sandığın boş olup olmadığından oy tutanaklarına kadar her şey tutanak altına alınıyor. Bütün işlemler siyasi partilerin gözetiminde gelişiyor. Islak imzalı tutanaklar partilerin temsilcilerine veriliyor. Siz, böylesine katmanlı önlemleri ve şeffaflığı olan seçimin neresinde şaibe ve açık ararsınız?



TOPBALARI DA PARTİLER TAŞIYOR

Kullanılan oylarla birlikte tüm seçim malzemeleri torbalara koyuluyor. Teslim mekanına kadar siyasi parti temsilcilerinin eşliğinde gidiyor. Oy torbalarının taşınacağı arabada siyasi partilerin temsilerine yer ayrılıyor. Onlar bu teslimata refakat edebiliyor. Oy pusulaları filigranlı, taklidi mümkün olmayan malzemeden yapılıyor.



DÜNYANIN EN GÜVENLİ SEÇİM SİSTEMİ

Ben, dünyanın en güvenli seçim sistemine sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bunlar ortadayken seçimlerle ilgili şaibe iddialarını ortaya atmak, kendi bindiği dalı kesmektir. Türkiye'deki seçimlerle ilgili meşruiyeti zedelemektir. Ben iddia ediyorum; Türkiye'de seçimler başlangıcından bitimine kadar hiçbir aşamasında bir kayıp ya da kaçak yoktur. Milletin iradesi sandığa nasıl giriyorsa, o şekilde çıkıp, tescil ve ilan edilir.