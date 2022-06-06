AK Parti YSK temsilcisi Özel muhalefetin algı operasyonuna tek tek yanıt verdi: Seçimlerin başından sonuna kayıp, kaçak yok

Seçim süreçlerini ve sistemi yakından tanıyan Özel, bir grup gazeteciyle sohbet etti. Özel, seçimler ile ilgili herhangi bir şaibenin söz konusu olamayacağını şöyle anlattı:
SÜREÇLER, SİYASİ PARTİLERE AÇIK
Türkiye'de seçimin her aşaması, siyasi partilerin gözü önünde gerçekleşiyor. Partiler, YSK'nın girdiği bütün verilere Siyasi Parti Portalı (SİPPORT), üzerinden ulaşabiliyorlar. Ayrıca SEÇSİS sistemine anlık olarak girip, bütün belge ve verilere anlık erişebiliyorlar. Bu, dünyanın hemen hemen hiçbir ülkesinde olmayan bir sistem.
KURULLARDA PARTİLER VAR
YSK'dan tutun, il, ilçe seçim kurullarından sandık seçim kurullarına kadar her aşamada siyasi parti temsilcileri (o seçim bölgesinde en yüksek oyu alan 5 partinin temsilcisi) yer alıyor. Ayrıca müşahitler de sandık başlarında bulunuyor.
İŞLEMLER TUTANAK ALTINA ALINIYOR
Sabahtan akşama kadar sandığın boş olup olmadığından oy tutanaklarına kadar her şey tutanak altına alınıyor. Bütün işlemler siyasi partilerin gözetiminde gelişiyor. Islak imzalı tutanaklar partilerin temsilcilerine veriliyor. Siz, böylesine katmanlı önlemleri ve şeffaflığı olan seçimin neresinde şaibe ve açık ararsınız?
TOPBALARI DA PARTİLER TAŞIYOR
Kullanılan oylarla birlikte tüm seçim malzemeleri torbalara koyuluyor. Teslim mekanına kadar siyasi parti temsilcilerinin eşliğinde gidiyor. Oy torbalarının taşınacağı arabada siyasi partilerin temsilerine yer ayrılıyor. Onlar bu teslimata refakat edebiliyor. Oy pusulaları filigranlı, taklidi mümkün olmayan malzemeden yapılıyor.
DÜNYANIN EN GÜVENLİ SEÇİM SİSTEMİ
Ben, dünyanın en güvenli seçim sistemine sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bunlar ortadayken seçimlerle ilgili şaibe iddialarını ortaya atmak, kendi bindiği dalı kesmektir. Türkiye'deki seçimlerle ilgili meşruiyeti zedelemektir. Ben iddia ediyorum; Türkiye'de seçimler başlangıcından bitimine kadar hiçbir aşamasında bir kayıp ya da kaçak yoktur. Milletin iradesi sandığa nasıl giriyorsa, o şekilde çıkıp, tescil ve ilan edilir.
AYNI SANDIKTA OY BİLE KULLANDIRILMIYOR
Herhangi bir siyasi baskı olmaması, aynı binalarda, sitelerde oturanların siyasi tercihleri anlaşılmasın, hizmet gitmesinde sıkıntı olmasın diye farklı sandıklarda oy kullandırılıyor. Bu kadar güvenliğe önem veriliyor. Bölgede terör örgütünün baskısının önlenmesi için de sandık birleştirme gibi işlemler yapılıyor.
PARMAK BOYASINA GEREK YOK
Parmak boyası artık dünyanın hiçbir yerinde uygulanmıyor. Türkiye'de artık TC kimlik numarası uygulaması var. Mükerrer oy kullanılması mümkün değil.
KILIF HAZIRLIYORLAR
Muhalefet partilerinin seçim güvenliği ile ilgili tartışma yapmasının bana göre tek sebebi var; şimdiden 2023'te kaybedecekleri seçimin kılıfını hazırlıyorlar. Bu girişim, kendi parti içi sorunlarının üstünü örtme çabasıdır. Kaybettikleri zaman 'Biz ne yapalım? Çalıştık ama olmadı. Seçim güvenliği yeterli değildi' diye suni bahane üretme peşindeler.