AK Partili bakan ve vekiller futbol maçıyla enerji tazeledi

AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Kızılcahamam'da bulunan bakanlar ve milletvekilleri kampın olmazsa olmazı futbol maçına çıktı. Halı sahada kıran kırana mücadele eden siyasiler maç sırasındaki esprili diyaloglarıyla da güldürdü. Bir taraf sarı forma diğer taraf turkuaz formayla sahaya çıktı. 'Formsuz' diyerek kadroya girmeyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kenardan antrenürlük yaptı. Çavuşoğlu'nun sahadaki bir meslektaşına "Bak kameralar beni çekiyor, sana ilgi yok boşuna artistlik yapma" herkesi kahkahaya boğdu.AK Parti Milletvekili, eski milli futbolcu Alpay Özalan "Benim olduğum yerde iddia vardır, merak etmeyin" sözleriyle maça ağırlığını koydu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yeşil sahada en güçlü rakibinin eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak olduğunu söyledi. Maç Varank'ın turkuaz formalı takımının 7-3'lük galibiyetiyle sonuçlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Dostluk kazandı, ben golleri sayamadım" dedi.Futbol maçı kadrosunda yer almayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 'Voleybol oynayalım Sayın Bakanım' diyen gazetecileri kıramadı. Çavuşoğlu yaptığı smaçla büyük alkış aldı. Bakan, maç sonrası gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.