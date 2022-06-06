En anlamlı portre

EmineErdoğan öncülüğünde hazırlanan "Dünya Ortak Evimiz" kitabının yazarlarından geri dönüşüm sanatçısı Deniz Sağdıç'ın ellerinde, 'işe yaramaz' diyerek çöpe attığımız her atık bir sanat eserine dönüşüyor. Sağdıç (40), Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden fakülte birincisi olarak mezun olduktan sonra İstanbul'da kurduğu atölyesinde 'sıfır atık' kavramını sanatla buluşturuyor. Sanatçının kablolardan, giysi etiketlerinden yaptığı portre çalışmalar görenleri sanatın büyüsüne kaptırıyor. SABAH'a konuşan Sağdıç "Her gün onlarca insan bana ulaşarak biriktirdikleri atıklarını benimle paylaşmak istiyor. Umarım çalışmalarımla gezegenimizin korunmasına katkıda bulunabiliyorumdur. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde hayata geçen kitabın okuyucuyla buluşmasının heyecanını yaşadık. Çok geç olmadan gerekli önlemleri alarak atalarımızın bize bıraktığı gibi yeşil ve sağlıklı bir gezegeni gelecek nesillere bırakabilmeyi umuyor ve diliyorum" dedi.