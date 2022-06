Mehmet Sevigen’den Enis Berberoğlu’na cevap: Açıklama yapması gereken Kılıçdaroğlu’dur, hodri meydan!

CHP'nin eski Genel Sekreteri ve eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen'in; Fetullahçı Terör Örgütü'nün ilk silahlı terör örgütü eylemi olarak tanımlanan MİT TIR'ları görüntülerinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na verildiğine yönelik iddiası kamuoyunda geniş yankı buldu.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklama bulundu ve "Mehmet Sevigen adımı karıştırarak CHP'ye ve Genel Başkanımıza iftira attı" iddiasında bulundu.

Mehmet Sevigen de Twitter'daki hesabından Enis Berberoğlu'na cevap verdi ve "Sözlerimin arkasındayım. Dün gece söylediklerim; partimizin her katında, her köşesinde, her odasında konuşulan gerçeklerdir. Açıklama yapması gereken Enis Berberoğlu değil, Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Hodri Meydan!" ifadelerini kullandı.

SEVİGEN: "ADANA'DAKİ MİT TIRLARI BELGELERİNİ) ENİS BERBEROĞLU'NA KİM VERDİ? KEMAL BEY GÖTÜRDÜ O BELGEYİ VERDİ…"

CHP'nin eski Genel Sekreteri ve eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, bir özel televizyon programında açıklamada bulundu.

Mehmet Sevigen, "(Adana'daki MİT tırları belgelerini) Enis Berberoğlu'na kim verdi? Kemal Bey götürdü o belgeyi verdi… Kemal Bey, o yürüyüşü Enis Berberoğlu hapishanede konuşmasın diye yaptı. Bülent Tezcan'a vermişti… Bülent Tezcan da götürmüş (Enis Berberoğlu'na) vermiş. Bunu bilmeyen yok ki… Ama nereden, nasıl aldınız… Bir insan kendi ülkesini şikayet eder mi?.." diye sordu.

ENİS BERBEROĞLU'NDAN MEHMET SEVİGEN'E CEVAP

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Mehmet Sevigen'in iddialarına cevap verdi ve "Mehmet Sevigen adımı karıştırarak CHP'ye ve Genel Başkanımıza iftira attı. 'MİT TIR'ları belgelerini Kemal Kılıçdaroğlu yayınlansın diye Enis Berberoğlu'na verdi. Kılıçdaroğlu Ankara'dan İstanbul'a yürüyüşü de Berberoğlu konuşmasın diye yaptı' diye üfürdü."

"'Enis Berberoğlu konuşmasın diye…' başlayan cümleyi hakaret sayarım. CHP'ye katılalı 50 yıl oldu, Gençlik Kolları'nda, Üniversite'de son olarak TBMM'de partime hizmet ediyorum. Ne AKP ve reisine, ne de Sevigen tarzı siyasete pabuç bırakmam."



SEVİGEN: AÇIKLAMA YAPMASI GEREKEN ENİS BERBEROĞLU DEĞİL, KEMAL KILIÇDAROĞLU

Mehmet Sevigen de, Enis Berberoğlu'na cevap verdi ve sözlerinin arkasında olduğunu belirterek, "Açıklama yapması gereken Enis Berberoğlu değil, Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Hodri Meydan" dedi

Mehmet Sevigen şunları söyledi:

"Ben Enis Berberoğlu'nun hapiste yattığına üzüldüm. Ben onu korumak için bütün Türkiye'nin bildiğini gerçekleri yüksek sesle söyledim. Biz bu vatanı ve Cumhuriyet Halk Partisini ortada bulmadık. Leş kargalarına yem etmeyiz."

"Sözlerimin arkasındayım. Dün gece söylediklerim; partimizin her katında, her köşesinde, her odasında konuşulan gerçeklerdir. Açıklama yapması gereken Enis Berberoğlu değil, Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Hodri Meydan!"



KEMAL KILIÇDAROĞLU VE ENİS BERBEROĞLU, ZAMAN'I ZİYARET ETTİ

17 MAYIS 2015: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile birlikte Zaman gazetesi yöneticileriyle görüştü. Görüşmeye; gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı da katıldı.

KILIÇDAROĞLU: "MİT TIR'LARI GÖRÜNTÜLERİNİ SEYRETTİM. BUNLARIN GİZLENECEK BİR YANI YOK"

20 MAYIS 2015: Kemal Kılıçdaroğlu, Hürriyet gazetesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, MİT TIR'ları görüntülerini seyrettiğini açıkladı ve "Bunların gizlenecek bir yanı yok" dedi.

DÜNDAR, ENİS BERBEROĞLU'NU İHBAR ETTİ

27 MAYIS 2015: Dündar, saat 14:32:20'de Enis Berberoğlu'nu aradı ve 21 saniye görüştü. Can Dündar, Enis Berberoğlu ile gazete yakınında görüştü, Berberoğlu MİT TIR'ları görüntülerini Can Dündar'a verdi.

CAN DÜNDAR, ENİS BERBEROĞLU'NU İHBAR ETTİ

Can Dündar, "Tutuklandık" kitabında; "Nihayet 27 Mayıs Çarşamba günü öğleden sonra solcu bir milletvekili dostum getirdi görüntüleri" ifadelerini kullandı.

27 MAYIS 2015: Dündar, aynı gün 17:02:21'de Sırrı Süreyya Önder'i aradı ve 1 dakika 26 saniye görüştü. Önder'le Dündar'ın telefonları Asmalımescit'te sinyal verdi.

DEMİRTAŞ: "BOMBALAR, FÜZELER ONLARIN HEPSI ORTAYA ÇIKACAK"

28 MAYIS 2015: HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Hatay mitinginde MİT TIR'larına ilişkin "Bombalar, füzeler onların hepsi ortaya çıkacak. Hangi parayla satın alındığı ortaya çıkacak. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde, Lahey'de yargılamayı gerektirecek suçlar işlediler. TIR'lar dolusu silahlar hangi parayla alındı" iddiasında bulundu.

AKIN ATALAY'DAN CAN DÜNDAR'A: "TUTUKLAMA KAÇINILMAZ.."

28 MAYIS 2015: Can Dündar, Cumhuriyet gazetesinin manşet toplantısında, Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı ve gazetenin avukatı Akın Atalay'a MİT TIR'ları görüntülerini sordu.

Atalay, Dündar'a, "Bunun sonuçlarını düşündün mü? Bunun devlet sırrı olduğunu söyleyecekler, tırları durduran savcıları, askerleri tutukladılar. Devletin sırrını ifşa ağır cezalık bir suçtur. Tutuklama kaçınılmaz" dedi.

CAN DÜNDAR İHANET GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI

29 MAYIS 2015: Can Dündar, MİT TIR'ları ihanetine ilişkin görüntüleri manşete taşıdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; MİT TIR'ları eylemini FETÖ'nün ilk silahlı terör örgütü eylemi olarak tanımlıyor.

İHANET MANŞETİ ATILDI, 2 YILDIR SATILMAYAN VİLLA MİT TIR'LARINI DURDURAN TÜMGENERAL HAMZA CELEPOĞLU'NUN AVUKATINA SATILDI

18 HAZİRAN 2015: Can Dündar, Ankara'da 2 yıldır satamadığı Rönesans Evleri'ndeki villasının satışı için eşi Dilek Dündar'a vekalet verdi.

25 HAZİRAN 2015: Dilek Dündar kendi ve eşi Can Dündar'a ait hisseyi MİT TIR'larını durduran Tümgeneral Hamza Celepoğlu'nun avukatının hukuk bürosuna tapudan satış yaptı. Tapuda imza atan ise Hamza Celepoğlu'nun avukatı Sönmez Ahi'nin ortağı B.Mustafa Yılmaz olduğu tespit edildi.

MİT'E AİT TIRLARI DURDURMUŞLARDI

Hatay'ın Kırıkhan ve Adana'nın Ceyhan ilçesinde Ocak 2014'te MİT'e ait araçların durdurularak, arama yapılması nedeniyle Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek ve açıklamak" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında olaya karışan 54 kişi hakkında kamu davası açılmıştı.

Aralarında üst düzey bürokratların bulunması nedeniyle ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtayda görülen dava, Yargıtay 16. Ceza Dairesinde 28 Haziran 2019'da karara bağlanmıştı.

Daire, aralarında eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık ile eski Adana Jandarma Bölge Komutanı tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nun da bulunduğu bazı sanıklara 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası vermiş, sanıklardan bazılarının beraatlerine hükmetmiş, 7 sanık hakkındaki kamu davasını ise ayırmıştı.