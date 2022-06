Ankara Büyükşehir Belediyesi 6 aydır zamları ödemedi!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 6 aydır belediye şirketlerinde çalışan işçilerin haklarını vermediği ortaya çıktı. ABB iştiraklerinde yıllardır çalışan işçilerin iş sözleşmelerinin değiştirildiği, işçilerin Ocak ayında alması gereken zamları alamadığı ve maaşlarının düştüğü bildirildi.

ABB Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çağrıda bulundu ve "Personelimizin hak ettiği maaşları bayram öncesi verin" dedi.



SABAH'a konuşan Ünal, şunları söyledi:

"Her fırsatta fakirlik edebiyatı yapan Mansur Yavaş, 6 aydır ABB şirketlerinde çalışan işçilerimizin haklarını vermekten imtina ediyor. ABB'ye bağlı şirketlerde çalışan personellerin daha önceki yıllarda imzalamış oldukları iş sözleşmeleri belediye yönetimi tarafından ocak ayından önce alelacele değiştirilerek işçilere hak etmiş oldukları zam onları verilmemiş, maaşları düşürülmüştür. Sendika ile toplu iş sözleşmesi yapılacağı bunun ardından işçilerimizin geriye dönük hakları ile birlikte maaş iyileştirmesinin yapılacağı söylenmişti. Fakat bunun üstünden 6 ay geçmesine rağmen hiçbir adım atılmamış her ay gündeme getirmiş olmamıza ve söz vermelerine rağmen herhangi iyileştirme yapılmamış olup işçi kardeşlerimiz mağdur olmaya devam etmektedirler."





NİYE EKMEKLE OYNUYORSUN

Fatih Ünal, "Her fırsatta 'Ekmekle oynamam' diyen Mansur Yavaş'a çağrımdır. On binlerce işçimiz mağdur durumdadır. Doğal haklarını talep eden işçilerimizi lütfen mağdur etmeyin. Bu kadar kolay bir işi bile halledemezken 'Bizim derdimiz Ankaralının yatağa aç girmemesi' türü algıya yönelik söylemler Sayın Yavaş'ı samimiyetsiz ve gülünç duruma düşürmektedir. Bu bayram bir fırsat olsun. İşçilerimizin mağduriyetini bir an önce gideriniz. 'Ha bugün ha yarın' diye geçiştirilerek mağdur edilen personelimizin hak ettiği maaşları bayram öncesi verin" diye konuştu