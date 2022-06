Emine Erdoğan, Külliye’de düzenlenen ‘Çevre Dostu 1000 Okul’ töreninde konuştu: Doğa dostu okullarla yeni bir sayfa açtık

EmineErdoğan, Külliye'de düzenlenen "Çevre Dostu 1000 Okul Projesi Ödül Töreni"nde konuştu:Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilham dolu bir projesinin daha hayata geçmesinden büyük mutluluk duyuyorum. Çocukları geleceğe yön veren liderler olarak yetiştirmeyi hedefleyen tüm projeleri takdirle karşılıyorum. 'Çevre Dostu 1000 Okul Projesi', 'Ağaç yaşken eğilir" sözünün vücut bulmuş hali. Bildiğiniz gibi, öğrenmeyi ezberden ayıran, bilgiyi içselleştirmek ve hayata geçirmektir. Bu da ne kadar erken olursa, o kadar kalıcı olur. Evlatlarımız, doğaya karşı ilgili ve duyarlı bireyler olarak yetişsin istiyoruz. Yüksek bir çevre bilincine sahip olmalarını arzu ediyoruz. Bu kavramların yaşamdaki karşılıklarını göstermez ve uygulayabilecekleri imkânları oluşturmazsak, hedeflerimiz yalnızca güzel temenniler olarak kalır. Çocuklar vakitlerinin çoğunu okulda geçiriyor. Okulların fiziksel yapısının, onların doğa dostu yaşam pratikleri kazanacakları bir ortama dönüşmesi çok önemli.Toplamda bin okul, çevre dostu bir kimlik kazanarak büyük bir dönüşüm yaşadı. Okullara, enerji kaynaklarının tasarruflu kullanılması için sensörlü ve LED lambalar yerleştirildi. Temiz enerji kaynaklarına dair farkındalık oluşturmak için güneş enerji panelleri kuruldu. Öğrencilerin atık yönetimini öğrenmeleri için ihtiyaç duydukları her alana sıfır atık kutuları yerleştirildi. Geleceğe dair su kıtlığı uyarıları verilen dünyamızda, doğru su tüketimi bilincine sahip olmanın hayati bir önemi var. O yüzden, okullardaki tüm bataryalar fotoselli ve zaman ayarlı bataryalarla değiştirildi. Ayrıca, yağmur suyunun bahçe sulamasında kullanılması için depolama sistemleri oluşturuldu. Öğrencilerin bu değişimin sonuçlarını gözlemleyebilecekleri gösterge panelleri kuruldu. Bin okulda, geri dönüşüm malzemelerinden oluşan Sıfır Atık Kütüphaneleri kuruldu. Bu sayede çocuklar, atık malzemelere yeni kullanım alanları sağlandığını öğrenecek.Okullarda oluşan tüm organik atıklar değerlendirilecek. Kompost makineleriyle, doğal kompost gübre üretimi yapılacak. Çocuklar çöp sanılan organik atıkların doğal yoldan toprağı zenginleştirdiğine şahit olacak. Bilgi sadece ders kitaplarında kalmayacak, sürdürülebilir bir yaşama dönüşecek.Doğa dostu okullarla, yeni bir sayfa açtık. İnanıyorum ki çevre konuları, artık yalnızca önemli gün ve haftalarda değindiğimiz bir başlık değil, her an tatbik ettiğimiz bir yaşam kültürü olacak.PROGRAMDA TRT Ankara Radyosu Çocuk Korosu, "Tebessüm, Tohumlar Fidana ve Küçük Çevreler" şarkılarını seslendirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Emine Erdoğan'a günün anısına, lale motifli bir tablo hediye etti. Milli Eğitim Bakanı Özer, Emine Erdoğan'ın isteği üzerine, Çevre Dostu 1000 Okul Projesi'nde yer alan okullara, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca "Çevre Dostu Okul Logosu" verileceğini duyurdu.EMİNE Erdoğan, törende öğrencilere seslendi: Okulda öğrendiklerinizle kendinize doğa dostu bir hayat kurun ve herkese örnek olacak şekilde yaşayın. Başkasına verilecek en güzel nasihat, insanın kendi davranışıdır. Unutmayın tabiat geleceğinizdir. Ona sahip çıkın.