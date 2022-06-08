CHP’li Gaziemir Belediye Meclisinde gerginlik

CHP Grubundan gelen açıklamaların ardından konuşan Atmaca, "Soru önergelerine cevap alamıyoruz, o nedenle de biz durumu gerekli mercilere taşıyoruz. Kaç kez müfettiş geldi, araştırdı ama siz akıllanmıyorsunuz. Soru önergelerimize cevap alamıyoruz, cevap verin onları tartışalım. Atatürk Kültür Merkezi 96 yılında projelendirilip inşaata başlamış, o dönemde deprem yönetmeliği çıkmamış. Biz kimseyi tehdit etmiyoruz, halk bize muhalefet görevi verdiyse biz bunları dile getireceğiz" dedi.

ATMACA VE ÖZKARA ARASINDA "TERBİYESİZ" GERİLİMİ

Atmaca'nın "Akıllanmıyorsunuz" sözleri ortamın gerilmesine neden oldu. CHP'li Meclis üyesi İbrahim Özkara, Atmaca'ya "terbiyesiz" diye bağırınca Atmaca da Özkara'ya 'Sensin terbiyesiz' şeklinde karşılık verdi. Taraflar arasında yaşanan gerginlik meclis üyelerinin araya girmesiyle son buldu. Başkan Arda, toplantıya 5 dakika ara verdi.