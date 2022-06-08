CHP’li Gaziemir Belediye Meclisinde gerginlik

İzmir'in ilçelerinden Gaziemir'in Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Uğur İnan Atmaca Belediye Encümeninde geriye dönük kanunsuz uygulama ve işlemler yapıldığını öne sürüp bu kararların iptal edilmesini istedi. Atmaca'nın "Kurumsal yapıyla alakası olmayan, ne yapıldığı bilinmeyen uygulamalarla karşılıyoruz. Bunun en çoğunu da SEYDAŞ'ta yaşıyoruz. Yarın bunlar karşınıza çıkar, çağırırlar. Encümenlerdeki ve müdürlüklerdeki arkadaşların imza atarken ince eleyip sık dokumalarını tavsiye ediyorum" sözleri mecliste gerginliğe neden oldu.
Atmaca ile CHP'li Özkaya arasında itiş kakışa varan tartışma araya diğer meclis üyelerinin girmesi ile büyümeden sona erdi. Mecliste ayrıca CHP'li Belediye Başkanı Halil Arda'nın meclis gündeminden 'Dilek ve temenniler' bölümünü çıkarması tepkiye neden oldu.
ATMACA: KANUNSUZ UYGULAMALARI İPTAL EDİN
Önerge görüşülürken söz alan Atmaca, dilek ve temennilerin yapılmamasına tepki gösterdi ve önergeye yönelik, "Tepe Kafe binası yıkıldı, yeni bina yapıldı. Elime 16 Temmuz 2020 tarihli 625 No.lu encümen kararı geçti. İmar ve şehircilik müdürlüğü encümene yollamış, karar için talepte bulunmuş, Gaziemir Belediyesi adına kayıtlı kamuya terkli alan diyor, burası kamuya terkli değil buradaki yanlışla bir başlayalım... Yapılacak taşınmazın diyor bizim aldığımız karar bina içindi, İmar Şehircilik Müdürlüğü yapılacak binanın bize ruhsatlarının verilmesi için onay verin diyor. Bu çok ciddi bir suç, meclis kararında olmayan ifadeler içeriyor, bu encümen kararı ile beraber geriye dönük defalarca dile getirdiğimiz kanunsuz uygulama ve işlemlerin iptallerini talep ediyoruz. Bazı kararlar alınıp cezalar yazılıp iptal ediliyor. Kurumsal yapıyla alakası olmayan, ne yapıldığı bilinmeyen uygulamalarla karşılıyoruz. Bunun en çoğunu da SEYDAŞ'ta yaşıyoruz. Yarın bunlar karşınıza çıkar, çağırırlar, encümenlerdeki ve müdürlüklerdeki arkadaşların imza atarken ince eleyip sık dokumalarını tavsiye ediyorum. Bu maddenin reddedilmesi konusunda tavsiyelerimi bildiriyorum" ifadelerini kulandı.
CHP Grubundan gelen açıklamaların ardından konuşan Atmaca, "Soru önergelerine cevap alamıyoruz, o nedenle de biz durumu gerekli mercilere taşıyoruz. Kaç kez müfettiş geldi, araştırdı ama siz akıllanmıyorsunuz. Soru önergelerimize cevap alamıyoruz, cevap verin onları tartışalım. Atatürk Kültür Merkezi 96 yılında projelendirilip inşaata başlamış, o dönemde deprem yönetmeliği çıkmamış. Biz kimseyi tehdit etmiyoruz, halk bize muhalefet görevi verdiyse biz bunları dile getireceğiz" dedi.
ATMACA VE ÖZKARA ARASINDA "TERBİYESİZ" GERİLİMİ
Atmaca'nın "Akıllanmıyorsunuz" sözleri ortamın gerilmesine neden oldu. CHP'li Meclis üyesi İbrahim Özkara, Atmaca'ya "terbiyesiz" diye bağırınca Atmaca da Özkara'ya 'Sensin terbiyesiz' şeklinde karşılık verdi. Taraflar arasında yaşanan gerginlik meclis üyelerinin araya girmesiyle son buldu. Başkan Arda, toplantıya 5 dakika ara verdi.
"MECLİS KARARINA AYKIRI ENCÜMEN KARARI ALIYORSUNUZ"
Toplantı sonrası konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Atmaca; "Meclis kararına aykırı encümen kararı alıyorsunuz ve biz bunu ifşa edince çıldırıyorsunuz. Gaziemir Belediyesi Encümeninde dönen dolapları ortaya çıkardıkça, kimyanız bozuluyor. Sözümüzü keserek, sataşarak, hakaretlerle bizi susturamazsınız. Sözümüzü kesmeden, hakaret etmeden belgeyle ortaya koyduğumuz iddialarımıza belgeyle cevap verin. Ne Tesadüf ki bize hakaret eden iki kişide dönemin encümen üyesi" ifadelerini kullandı.