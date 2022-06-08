Sosyal medyada bot hesap tehlikesi! Twitter’da çok çarpıcı rakamlar

SURİYELİLER

Tweet/Retweet Sayısı: 66.092

Paylaşılan Hesap Sayısı: 32.718

Bot Hesap: % 52,24

Gerçek kişi olmayan yarıdan fazlası. Bot hesap derken neyi anlamamız gerekiyor? Gerçek kişi gibi görünen ancak algoritmalar üzerinden tweet atılması sağlanan bir sistem. Bilgisayar ortamında binlerce hatta yüz binlerce bot hesapla aynı anda tweet atması sağlanabiliyor.

Gerçek kişi olsun kamu kurum kuruluşları olsun çok rahat bir şekilde bu bot hesaplar yüzünden linç kültürüne maruz kalabiliyor.