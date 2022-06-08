Sosyal medyada bot hesap tehlikesi! Twitter’da çok çarpıcı rakamlar

Tesla CEO'su Elon Musk 44 milyar dolara sosyal medya platformu Twitter'ı alacağını açıklamıştı. Fakat daha sonra dev satın almadan vazgeçtiğini açıklayan Musk gerekçe olarak ise Twitter'daki bot hesapları sebep gösterdi. Twitter yönetiminin kendisini bot hesaplar konusunda ikna etmesi gerektiğini dile getiren Elon Musk "Twitter birleşme anlaşmasını ihlal ederse, fesih hakkını saklı tutuyorum" dedi.
Konuyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü bir çalışma yaptı. Peki bot hesaplarla gündemi nasıl belirliyorlar? Sosyal medyada manipülasyon nasıl yapılıyor? En çok hangi hashtaglerde bot hesap açıldı? En çok hangi hashtaglerde bot hesap açıldı? A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları canlı yayında anlattı.
ONLAR DEVREYE GİRİYOR
Sosyal medya günümüzde artık teknolojinin gelişmesiyle olumlu ve gerçek manada kullanıldığında bütün işlerimizi kolaylaştırıcı haberleşme ağlarının en önünde gelen bir sistem aslında sosyal medya platformları. Gerek eleştirilerini gerek ise şikayetlerini dillendirebildikleri bir ortam ancak burada devreye giren farklı amaçları negatif bir ortam hazırlamak isteyenlerin devreye girdiği bir sistem var o da bot hesaplar.
145 milyon tweetin yüzde 23’ünü bot hesaplar attı! Twitter'de bot hesaplar nasıl yayılıyor? | Video
ÇARPICI VERİLER
Türkiye'deki Twitter gündeminde hashtag olan birkaç başlığı çıkardık derledik. Çok çarpıcı rakamlar ortaya çıktı.
"#Suriyeli" hashtagiyle açılan bir tweet üzerinden aslında gerçek isimli kişilerin yapmış olduğu paylaşımlarla bot hesapları kıyaslayalım.
SURİYELİLER
Tweet/Retweet Sayısı: 66.092
Paylaşılan Hesap Sayısı: 32.718
Bot Hesap: % 52,24
Gerçek kişi olmayan yarıdan fazlası. Bot hesap derken neyi anlamamız gerekiyor? Gerçek kişi gibi görünen ancak algoritmalar üzerinden tweet atılması sağlanan bir sistem. Bilgisayar ortamında binlerce hatta yüz binlerce bot hesapla aynı anda tweet atması sağlanabiliyor.
Gerçek kişi olsun kamu kurum kuruluşları olsun çok rahat bir şekilde bu bot hesaplar yüzünden linç kültürüne maruz kalabiliyor.
SESSİZ İSTİLA
Tweet/Retweet Sayısı: 294.943
Paylaşılan Hesap Sayısı: 120.125
Bot Hesap: % 56,14
"#sessizistila" hashtagi gündemde oldukça yer edinmişti toplumda kutuplaşmalara neden olabilecek ve olumsuz sonuçlar doğurabilecek bir ortama sürüklenmeye başlanılan bir konuydu. Paylaşılanların 70 bine yakını bot hesap.
Sosyal medyada "bot hesap" tehlikesi | Video
ENFLASYON
Tweet/Retweet Sayısı: 46.675
Paylaşılan Hesap Sayısı: 22.957
Bot Hesap: % 54,52
Yaklaşık 12-13 bin kişi sahte hesaptan yapıldığı görülüyor.
DOLAR
Tweet/Retweet Sayısı: 134.856
Paylaşılan Hesap Sayısı: 45.865
Bot Hesap: % 47,8
Dikkatimizi çeken nokta da şu oldu vatandaşlarımızın kesinlikle öncelikli gördüğü konularda sinir uçlarına daha negatif hale getirebilecek konularda bot hesapların çok devreye girdiğini görüyoruz.
BENZİN
Tweet/Retweet Sayısı: 28.142
Paylaşılan Hesap Sayısı: 12.284
Bot Hesap: % 51,38
6-7 bine yakın kişinin bot hesap olarak görüldüğü söyleniyor.
ADANA EMNİYETİ
Tweet/Retweet Sayısı: 201.555
Paylaşılan Hesap Sayısı: 11.352
Bot Hesap: % 49,39
-Çoğunluk biziz aslında çoğunluk böyle düşünüyor algısı da yaratılıyor. Sanki diğer taraf azınlıkmışçasına bir yalan haber yayılıyor. Bot hesaplarla şişiriliyor.