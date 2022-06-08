Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde başlatılan operasyon, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yapıldı.

Polis ekiplerinin PKK/KCK terör örgütünün deşifresine ve eylem faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda kentte ikamet eden Irak uyruklu Qeran Elıas Hasan Alhasan isimli şüpheli şahsın 2020 yılında etkisiz hale getirilen Botan saha sorumlusu Agit Civyan kod Vahiyettin Karay isimli örgüt mensubu ile birlikte kırsal alanda faaliyet yürüttüğü belirlendi. Ardından şahısn peşine düşen ekipler şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, elde edilen fotoğraflarda ise yakalanan şahsın dağlık bir bölgede Agit Civyan ile aynı fotoğraf karesinde yer aldığı ise dikkatlerden kaçmadı.