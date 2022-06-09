Hem beceriksiz hem tahammülsüz

Konuşmaya devam eden Acar'a destek veren Türkyılmaz, çöken projenin fotoğraflarını çeken Memleket Partili Meclis üyesi Mehmet Er'i kast ederek, "Boş ver Anıl, bunlar lise mezunu bunlar anlamaz anlattıklarını" diyerek, meclis üyelerine ve tüm lise mezunlarına ağır hakarette bulundu.

CHP'Lİ 3 LİSE 2 ORTAOKUL MEZUNU MECLİS ÜYESİ VAR

Hayri Türkyılmaz'ın kendi elleriyle yazdığı CHP'nin meclis üyeleri listesinde ise 3 lise mezunu, 2 de ortaokul mezununun olduğu öğrenildi. Diploma üzerinden yapılan bu hakaretlere CHP'li meclis üyelerinden ise herhangi bir tepki gelmedi.