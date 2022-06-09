Hem beceriksiz hem tahammülsüz

Bursa'da 7 yıldır bir türlü bitiremediği, 1 milyonluk Yıldıztepe Projesinin henüz ilk etabını tamamlayabilen ancak, bu bölümün de 7 günde projenin çökmesiyle bir kez daha gündeme gelen Mudanya Belediye Başkanı CHP'li Hayri Türkyılmaz, projenin bulunduğu alanında düzenlediği meclis toplantısında ucube projesini savundu. Binanın çöken kısımlarına beton döküldüğünü ve gerekli tadilatların yapıldığını anlatan Türkyılmaz, proje ile ilgili olarak yanında belediye memuru Anıl Acar'a mikrofonu verip, "Kısa bir bilgilendirme yapacak" dedi.
Sözlerine mezun olduğu üniversiteyi söyleyerek başlayan Acar, "Tam 49 gün önce bana ve bu projeye çamur attınız. 49 gün sonra geldim o çamuru yıkadım temizledim" diyerek, diğer meclis üyelerini provoke etti. Acar, meclis üyelerine hakaret etmeye başlayınca, AK Parti grubu susturmak istedi.
Konuşmaya devam eden Acar'a destek veren Türkyılmaz, çöken projenin fotoğraflarını çeken Memleket Partili Meclis üyesi Mehmet Er'i kast ederek, "Boş ver Anıl, bunlar lise mezunu bunlar anlamaz anlattıklarını" diyerek, meclis üyelerine ve tüm lise mezunlarına ağır hakarette bulundu.
CHP'Lİ 3 LİSE 2 ORTAOKUL MEZUNU MECLİS ÜYESİ VAR
Hayri Türkyılmaz'ın kendi elleriyle yazdığı CHP'nin meclis üyeleri listesinde ise 3 lise mezunu, 2 de ortaokul mezununun olduğu öğrenildi. Diploma üzerinden yapılan bu hakaretlere CHP'li meclis üyelerinden ise herhangi bir tepki gelmedi.