Emniyet Müdürü Hasan Cevher’i şehit etmişti... Katile verilen ceza onandı

"ŞEHİDİN KANINI YERDE BIRAKMADILAR"

Hakkari Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından katil Nasuh Çulcu'nun cezasında indirime gidilmedi ve katil Çulcu geçtiğimiz aylarda "Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası" aldı. Çulcu'nun avukatları karara itiraz etti fakat itiraz reddedildi. İstinaf Mahkemesi; yerel mahkemenin verdiği kararı doğru buldu ve katil Çulcu'ya verilen "Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis" cezası onandı. Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü titiz soruşturma ve mahkemenin verdiği karar için "Şehidin kanını yerde bırakmadılar" yorumları yapılmıştı. Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in adı, şehit olduğu Hakkari'de bulunan Hacı Salih Şen İkokulu'nda açılan kütüphaneye, anne ve babasının Ankara'nın Altındağ İlçesi'nde ikamet ettiği caddeye ve yine Ankara'nın Altındağ İlçesi'nde bulunan bir okula verilmiş, söz konusu kararlar için de "Vefalı davranış" yorumu yapılmıştı.