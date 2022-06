Erdoğan-Maduro zirvesinden her alanda işbirliği mesajı: Ticaret hedefimiz 3 milyar dolar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Maduro'nun tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Maduro, heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine iştirak etti ve ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, şunları kaydetti:Ticaret hacmimizi 2020'de iki katına, geçtiğimiz yıl ise 3 kat artırarak 850 milyon dolar seviyesine çıkardık. Mevcut rakamlar bu sene 1 milyar dolara rahatlıkla ulaşabileceğimize işaret ediyor. Hedefimiz bu rakamı en kısa sürede 3 milyar dolara çıkarmaktır. Venezuela ile kalkınma alanında işbirliğine önem veriyoruz. THY, İstanbul- Karakas hattında haftada 7 sefer düzenleyerek aramızda adeta bir köprü vazifesi görmektedir.Sayın Cumhurbaşkanı ile temaslarımızda ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişi yapma imkânı bulduk. Uluslararası alanda tek taraflı yaptırımlara karşı olduğumuzu Cumhurbaşkanı ile paylaştık. Türkiye olarak bundan sonra da dost Venezuela halkının yanında olacağımızı ifade etmek istiyorum. Temmuz ayı içinde iade-i ziyaretimizi gerçekleştireceğiz.Venezuela, Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki en önemli ortaklarımızdandır. Değerli dostumun şahsında Venezuela halkının 15 Temmuz'da milletimizle sergilediği güçlü dayanışmayı asla unutamayız. Türkiye-Venezuela arasındaki dostluğun gerçek anlamda kara gün dostluğu olduğunu tüm dünyaya gösterdik. Venezuela'nın maruz kaldığı çok yönlü kuşatmanın aşılmasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın güçlü, cesur liderliğinin önemli payı vardır. Değerli dostum, tıpkı Bolivar ve Chavez gibi ülkesinin bağımsızlık mücadelesine adını altın harflerle yazdırdı. Filistin meselesinde duruşu da takdire şayandır.Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro da Türk yatırımcıları ülkesine davet ederek, "Turizm, madencilik, endüstri, lojistik, bankacılık, petrol, gaz, altın, kömür için Türk yatırımcıları Venezuela'ya gelsin. O an, bu an, sizlere garantileri verebilirim" dedi. Maduro sözlerini şöyle sürdürdü:Türkiye'ye şükranlarımı sunuyorum. Çünkü en zor anlarda, en büyük belirsizlik anlarında, koronavirüs zamanında Türkiye her zaman bizim yanımızdaydı. Gereken her şeyi, pandemiyi aşmak için seferber etti. O yıllar içinde gerçekten dostluğun en önemli unsurunu bize bir kez daha sergilediniz.Sayın Cumhurbaşkanı'na, yatırımcılara diyorum ki; Türkiye'nin bütün yatırımcıları Venezuela'ya gelsin. Turizm, madencilik, endüstri, lojistik, bankacılık, petrol, gaz, altın, kömür için Türk yatırımları Venezuela'ya gelsin, sizlere tüm garantileri verebilirim. Bütün ekonomik, politik zeminlerimiz hazır. Bu bizim için artık bir açılım süreci. Türkiye bizim için örnek teşkil ediyor.İki ülke arasında 3 mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşmalar şöyle: Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı'na Bağlı Venezuela Devlet Turizm Şirketi Venetur Arasındaki Mutabakat İki ülke arasındaki "Bitki Koruma ve Karantina Alanında İşbirliği Mutabakat İki ülke Merkez Bankaları arasındaki "İşbirliği Mutabakat Zaptı.İSVEÇ, Finlandiya heyetleri geldi, görüşmeler yapıldı. NATO bir güvenlik teşkilatıdır. NATO teröre çanak tutan bir örgüt değildir. İsveç PKK, PYD, YPG gibi terör örgütlerinin cirit attığı ülke konumunda. Parlamento içinde teröristler var.Caddelerinde terör örgütü liderlerinin posterleriyle gösteriler yaptıkları sürece, polisin güvencesinde yaptıkları sürece, devlet televizyonunda teröristlerin söyleşileri yayınlandığı sürece, bunlara buyurun diyemeyiz. Aynı şey Finlandiya için de geçerli. NATO noktasında bizim geçmişte Yunanistan, Fransa ile yaşadıklarımızı, şimdi bunlarla yaşamak istemiyoruz. Yunanistan NATO'ya tekrar girdi, 9 ABD üssü Yunanistan'da kurulu. Bunlar 'Rusya'ya karşı kurulu' diyorlar. Bunu yemezler.DAHA önceki Türkiye ziyaretinde "Diriliş Ertuğrul" setini ziyaret eden Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Kuruluş Osman" setine de geleceğini dile getirmiş ve oyunculara selam göndermişti. Maduro, söylediği gibi yaparak Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ı ziyaret etti. Ziyaret esnasında kafasına börk takıp eline kılıç alan Maduro kameralara poz verdi.Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin şu açıklamada bulundu: "Ülkemizi ziyaret eden Venezuela Devlet Başkanı Sayın Nicolas Maduro ile yeniden bir araya gelmekten büyük keyif duyduk. Kuruluş Osman dizimize olan büyük ilgileri ve bu güzel ziyaretleri için Sayın Maduro ile kıymetli eşine çok teşekkür ediyorum."