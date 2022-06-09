Gelire Endeksli Senet hamlesinin detayları A Haber'de: Liralaşmayı güçlendirecek! | Video

Ekonomide atılan adımın detaylarını A HABER ekranlarında açıklayan A PARA Yayın Koordinatörü önemli bilgiler verdi.

"TL'Yİ DESTEKLEYECEK BİR ADIM"

İşte Özlem Doğaner'in açıklamalarında öne çıkanlar:

Özellikle TL'yi destekleyecek bir adım daha olduğunu görüyoruz. Devlet bir anlamda kendi gelirleriyle ilişkilendiriyor ve bunun karşılığında aslında bir pay vermiş oluyor.

Hazine'nin açıklamasında özellikle vatandaşın tasarruflarını TL cinsinden daha fazla kullanmasını sağlayacak bir enstrüman olarak altı çiziliyor. Bu da aslında hep liralaşma politikası Merkez Bankasının bunun üzerinden Hazine'nin de verdiği bir destekle devam ettirilmesi, dolayısıyla aslında dolarizasyondan uzaklaşılması için amaçlanan bir enstrüman olarak karşımıza çıkmış oluyor.