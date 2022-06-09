Hazine ve Maliye Bakanlığı ekonomide yeni adımları duyurdu.
Bakanlık yeni senet ve kupon ödeme ayrıntılarını "İhraç edilecek senetler üç ayda bir yatırımcısına kupon getirisi sağlayacak olup kupon ödemelerinde asgari getiri garantisi olacaktır" sözleriyle aktardı.
Vatandaşa bireysel getiri sağlayacak gelir endeksli senet ihraç edileceğini belirten Bakanlık, açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Bakanlığımız resmi hesabından yayınlanan basın açıklamasında yer alan atılacak adımlar kapsamında; Bakanlığımızca, vatandaşlarımızın tasarruflarını Türk Lirası cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla, gelire endeksli Devlet iç borçlanma senedi (GES) talep toplama işlemleri 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilecektir.
Sadece gerçek kişilere sunulacak olan GES'ler, ülkemiz genelinde gerçekleştirilecek duyuru ve talep toplama işlemleri yoluyla ihraç edilecektir. Senede ilişkin talep toplama işlemleri ile senedin ihracı, kupon ve anapara ödemeleri Bakanlığımız sitesinde yayınlanacak duyuruda belirtilecek bankalar aracılığı ile gerçekleştirilecektir.
İhraç edilecek senetler üç ayda bir yatırımcısına kupon getirisi sağlayacak olup kupon ödemelerinde asgari getiri garantisi olacaktır. Senedin kupon ödemesine esas teşkil edecek getiri oranı ve vade yapısı ihraç duyurusunda ilan edilecektir. Senedin yatırımcıya sağlayacağı nihai getiri oranı, ihraç aşamasında Bakanlığımız tarafından belirlenen getiri oranının, hasılat gerçekleşmeleri çerçevesinde hesaplanacak endeks değeri ile çarpılması yoluyla belirlenecektir."
Gelire Endeksli Senet hamlesinin detayları A Haber'de: Liralaşmayı güçlendirecek! | Video
Ekonomide atılan adımın detaylarını A HABER ekranlarında açıklayan A PARA Yayın Koordinatörü önemli bilgiler verdi.
"TL'Yİ DESTEKLEYECEK BİR ADIM"
İşte Özlem Doğaner'in açıklamalarında öne çıkanlar:
Özellikle TL'yi destekleyecek bir adım daha olduğunu görüyoruz. Devlet bir anlamda kendi gelirleriyle ilişkilendiriyor ve bunun karşılığında aslında bir pay vermiş oluyor.
Hazine'nin açıklamasında özellikle vatandaşın tasarruflarını TL cinsinden daha fazla kullanmasını sağlayacak bir enstrüman olarak altı çiziliyor. Bu da aslında hep liralaşma politikası Merkez Bankasının bunun üzerinden Hazine'nin de verdiği bir destekle devam ettirilmesi, dolayısıyla aslında dolarizasyondan uzaklaşılması için amaçlanan bir enstrüman olarak karşımıza çıkmış oluyor.
"ASGARİ GETİRİ GARANTİSİ"
15 Haziran'dan itibaren talep toplama işlemleri gerçekleştirilecek. İşlemlerle birlikte de ihraç edilecek. Bunlar daha sonra duyurulacak. Senedin ihracı, kupon ve anapara ödemeleri duyurulacak ve bankalar aracılığıyla yapılacak. 3 ayda bir yatırımcısına kupon getirisi sağlayacak bir kupon ödemesi, asgari getiri garantisi olacak.
"LİRALAŞMAYI GÜÇLENDİRECEK"
Bundan sonraki dönemde de yine getiri oranı ve vade yapısı ihraç duyurusunda da ilan edilecek. 3 ayda bir ara faiz ödemesi yapılacak. 3 aylık getirisi de garanti getirisi olacak. Bu getiri oranı şu an da açıklanmadı. Aslında Kur Korumalı sistemde de bu vardı ama bu biraz daha bu işin derinleştirilmiş hali diyebiliriz. 3 aylık ara ödemelerle asgari bir getiri sağlanarak oldukça önemli bir enstrümanın geldiğini söyleyebiliriz.
Kur Korumalı Mevduat özellikle dolarizasyonla mücadele ve liralaşmayı güçlendirecek cephede ekonomide bir dönüşümü sağlamıştı. Bu da yine liralaşma açısında önemli bir adım olacak.