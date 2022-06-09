Kadıköy Belediyesi’ne haciz şoku! CHP’li Başkan Şerdil Dara Odabaşı’nın odası boşaltıldı

İstanbul Anadolu 21. İcra Hukuk Mahkemesi; V.A., H.K., S.K., F.F., ve S.G.'nin Kadıköy Belediyesi'nden 2 milyon 156 bin 145 TL alacaklı olduğuna hükmetti.

KADIKÖY BELEDİYE'SİNE HACİZ ŞOKU!

Polis eşliğinde Kadıköy Belediyesi'ne gelen icra memurları, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın makam odasına geçti.

5 vatandaşın alacakları nedeniyle Kadıköy Belediyesi'ne uygulanan icra işleminde Odabaşı'nın makam odasında bulunan koltuk takımları, sandalye ve yemek masası haczedildi.

Haczedilen malların yediemine bırakıldığı öğrenildi.