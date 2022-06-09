PKK’nın finans kaynağına darbe! Eren Abluka-15 Narko Terör Operasyonu Lice’de başladı

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır ilinde Eren Abluka-15 Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik narko-terör operasyonu başlatıldı.

Operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 1.165 personel 75 operasyonel tim görev alıyor.

1 TON ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonun ilk gününde, Lice ilçesi Bağlan ve Yalaza Mahalleleri kırsalında, çalılık ve ağaçlık alana gizlenen 136 nokta tespit edildi. Noktalarda yapılan arama sonucunda; 3 adet AK-47 piyade tüfeği, el yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılan 20 kg amonyum nitrat, 989 kg toz esrar, 62 kg kubar esrar, (2.144.570) kök kenevir bitkisi ele geçirildi.