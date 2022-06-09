SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan Yunanistan’a göz dağı! Şaka yapmıyorum diyerek uyardı: Aklınızı başınıza alın

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Pençe-Kilit harekatıyla sınırlarımızı güvenlik altına alma operasyonlarımızı sürdüyoruz. Ülkemizin sınırları dibinde, terör koridorlarına asla izin vermeyeceğimizi burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Müttefiklerimizin tercihlerini terör örgütlerinden yana kullanmayacağını umut ediyoruz.

ADALARI SİLAHLANDIRMAKTAN VAZGEÇİN

Rusya Ukrayna savaşı, dünayda barışın ve istikrarın pamuk ipliğine bağlı olduğunu göstermiştir. Böyle kritik bir dönemde, Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta ülkemizin haklarına ve çıkarlarına tevessül edilmesinden üzüntü duyuyoruz. Bazı Yunan siyasetçiler, gerçeklikten uzak söz ve eylemlerle gündem olmaya çalışıyorlar. Halbuki bu tip konuların şımarıklık kaldırmayacağı ortadadır. Tarih önünde bunun hesabını verecektir. Doğu Akdeniz'de ülkemiz ana karasına ülkemize 2 km'den daha az, Meyis Adası için yetki talep etmesini uluslarası camianın takdirine bırakıyoruz. Yunanistan'ı gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Bu millet bir şey söylerse ardını da takip eder.Sayın Miçotakis herhalde adalara turistik çıkarma yapıyor.