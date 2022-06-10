Fahrettin Altun Uluslararası Metaverse ve Yayıncılık Forumu’nda konuştu

TRT Uluslararası Metaverse ve Yayıncılık Forumu, İstanbul'da gerçekleşti. Foruma Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve teknoloji uzmanları katıldı.

"TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDEN 6,8 MİLYAR DOLAR İHRACAT SAĞLADIK"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Dünya kamuoyunun dikkatini kısa süre önce çeken metaverse, artık hayatımızın olmazsa olmazı hâline gelen internetin geleceğine dair yepyeni bir vizyonu temsil ediyor. Hiç kuşkusuz, metaverse bireyler, devletler ve küresel toplum için yeni bir dünya tasavvuru sunuyor. Son 20 yılda nitelikli insan kaynağından AR-GE'ye, bilişim altyapısından teknolojik dönüşüme kadar birçok alanda devrim niteliğinde işler yaptık. Bu büyük atılımı, bazı istatistiki verilerle de ortaya koymak istiyorum;

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla içindeki AR-GE harcamalarının payını binde 5'ten yüzde 1'in üzerine, yani 1,84 milyar liradan 55 milyar liraya yükselttik. AR-GE'de çalışan iş gücünü 2002 yılına göre 6 kat artırarak 200 bine, AR-GE merkezi sayısını da 1.256'ya ulaştırdık. 2020'de küresel inovasyon endeksinde Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine çıktık. Bugün sayısı 92'ye çıkan teknoloji geliştirme bölgelerinden 6,8 milyar dolar ihracat geliri sağladık. Ayrıca, 24 endüstri bölgesinden de 7,5 milyar dolar ihracat geliri elde ettik" şeklinde konuştu.