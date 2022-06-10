Selçuk Bayraktar paylaştı: Kızılelma’nın boyalı hali

Yerli savunma sanayiinde son yıllarda oldukça başarılı işlere imza atan Türkiye, her geçen yıl envanterine bir yeni araç daha ekliyor.

Baykar Savunma Şirketi, Türkiye'nin yerli İHA ve SİHA'larını üretmeye devam ediyor.

Bayraktar TB2'nin mimarı ve Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı Kızılelma ile ilgili açıklamalarda bulundu.

KIZILELMA'NIN İLK UÇUŞ TARİHİNİ VERDİ

Baykar'ın katlanabilir kanatlı ve kısa pistlerden iniş-kalkış yapabilecek olan Bayraktar TB3 ve İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma (MİUS) üzerine çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Bayraktar, Kızılelma'nın ilk uçuşunu gelecek yıl yapacağını söyledi.

Bayraktar, "İnşallah Kızılelma'nın ilk uçuşunu gelecek yıl göreceğiz. TB3'ün ilk uçuşu da ya bu yıl sonunda ya da gelecek yılın başında olacak." ifadelerini kullandı.

KIZILELMA'NIN BOYALI HALİNİ PAYLAŞTI



Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma'nın boyalı haliyle ilk fotoğrafını paylaştı. Selçuk Bayraktar paylaşımına 'Bayraktar #KIZILELMA'nın boyalı haliyle ilk fotoğrafı... Ergin Saygun Paşamız, Ömer Amcam ve Başkan Köseoğlu...' notunu düştü