Yunanistan’a kaçarken sınırda yakalandılar

Edirne'de, Meriç ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede devriye gezen güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan bir kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin FETÖ üyesi eski yarbay E.H. olduğu belirlendi.Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede devriye gezen güvenlik güçleri de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan İ.B, Y.B, A.O. ve M.S.'nin, FETÖ üyesi oldukları belirlendi.Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında müfettiş, uzman ve memurların da bulunduğu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Edirne'nin yanı sıra Ankara, İstanbul, Manisa, Muğla, Sakarya ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda, 8 şüpheli de yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, Edirne'ye getirilerek sorguya alındı.