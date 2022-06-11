Bakan Koca ’Acı günümüz’ diyerek duyurdu! 2 hemşireden üzücü haber...

Siirt Pervari'de Müküs Çayı'na düşen hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak isteyen meslektaşı Eyyüp Güneş de bir anda gözden kayboldu. Çığlık sesleri üzerine belde halkı olay yerine koşarak Halime Timurtaş'ı sudan çıkardı.

Sudan çıkarılan Halime Timurtaş, olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Suda kaybolan Eyyüp Güneş'i bulmak için olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.