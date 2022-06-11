Doğu’nun incisi Van’a 154 yatırım

Van'da değeri milyarlarca lirayı aşan ve her alanda gerçekleşen yatırımlar şehrin yükselişini hızlandırdı. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın da ilgisini çeken Van Gölü ile ilgili projeler, vatandaşların günlük hayatını etkileyen hizmet binaları, ekonomik destekler, aralıksız süren altyapı ve üstyapı çalışmaları, turizme de büyük katkı sağlayan prestij caddeleri, millet bahçeleri gibi yatırımlar hayata geçiyor. Terör yerine üretim ve turizm ile anılmaya başlayan Van'da son yıllarda gerçekleşen 154 yatırımın toplu açılışını bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirecek.Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nü korumak için birçok yatırım yapıldı. Dip tarama çalışmasıyla gerçekleşen temizliğin yanı sıra atıklardan korumak ve sürdürülebilirlik için tesis yatırımları gerçekleşti. Yatırım bedeli 532 milyon lira olan Van Merkezi İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi hayata geçirildi. 1 milyon nüfusa yetecek şekilde planlanan tesis, günlük 200 bin metreküp suyu işleme kapasitesine sahip. Van'da bulunan katı atık tesisi ise çevre kirliliğini önlemenin yanı sıra 20 bin hanenin elektriğini sağlıyor.2011'de gerçekleşen Van Depremi sonrası şehir yeniden inşa edilmeye başladı. Kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdüğü projelerde birçok dükkân ve ev hak sahiplerinin oldu. TOKİ ile birlikte yapılan çalışmalar kapsamında toplam yatırım değeri 4 milyar lira olan 24 bin 71 konut ile beraber yüzlerce okul, hastane, işyeri, köy evi vatandaşlara kazandırıldı. Konutların yanı sıra vatandaşlar için millet bahçeleri de faaliyete geçirildi. Çatak 15 Temmuz Millet Bahçesi 27 bin 840 metrekare proje alanıyla hayata geçerken, Erciş Millet Bahçesi 20 bin 500 metrekarelik alana kurularak vatandaşların hizmetine sunuldu.ESNAFLIK yapan 43 yaşındaki Ferit Dağçoban, "Eskiden cumhurbaşkanı, başbakan tek tük geliyordu. Sayın Erdoğan beşinci defa ziyaret ediyor. Biz Vanlı milletvekillerini Erdoğan kadar görmedik. Erdoğan'dan başka siyasi görmüyoruz" dedi. Öğrenci Sevim Apaydın ise "Van yapılan yatırımlarla Doğu'nun incisi haline geldi. Cumhurbaşkanı'nın sık sık halkla bir araya gelmesi çok güzel" diye konuştu.CUMHURBAŞKANI Erdoğan bugün ayrıca Edremit'ten başlayıp Van şehir merkezinin doğusundan geçerek Erciş yoluna bağlanan 41 kilometrelik Van çevreyolunun temelini atacak. Kentin şehir içi trafik yoğunluğunu rahatlatacak çevreyolu ile uluslararası yol ağına kesintisiz, kısa süreli ve konforlu erişimi sağlanacak. Çevreyolu ile aynı zamanda yeni yaşam ve üretim alanları da şehre kazandırılacak.