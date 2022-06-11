Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde çok sayıda mühimmet ele geçirildi.

Bakanlıktan konu ile ilgili yapılan açıklamada: "Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz! Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde tespit ettiği bir mağarada teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi." ifadelerine yer verildi.

Son Dakika: Pençe Kilit operasyonunda PKK'ya ağır darbe! Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi | Video

Ele geçirilen muhimmatlar ise şöyle:

- 2 adet RPG-7 roketatar,

- 1 adet AT-4 tanksavar silahı,

- 3 adet M-16 piyade tüfeği,

- 7 adet 7.62 mm AK-47 piyade tüfeği,

- 2 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek ve 3 adet yedek namlusu,

- 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği,

- 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği,

- 1 adet Tamburalı 6'lı Bombatar,

- 1 adet Doçka uçak savar silahı,

- 45 adet el yapımı patlayıcı,

- 70 adet savunma el bombası,

- 90 adet taarruz el bombası,

- 4 adet M-18 gaz el bombası,

- 10 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı,

- 3 adet RPG-7 anti-personel mühimmatı,

- 46 adet RPG-7 sevk fişeği,

- 112 adet tahrip T-40 mühimmatı,

- 1.500 adet 12.7 mm uçaksavar mühimmatı,

- 2.000 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı,

- 1.000 adet M-16 piyade tüfeği mühimmatı,

- 6.100 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği mühimmatı.

-20 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü,

- 8 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü,

- 35 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü,

- 2 adet Zagros keskin nişancı dürbünü,

- 5 adet termal silah dürbünü,

- 8 adet telsiz.