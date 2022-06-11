THY’den sosyal medyada başlatılan linç kampanyasına tepki

Türk Hava Yolları (THY) soyadı 'Şimşek' olan 4 çalışanın yakınının ölümü üzerine kurum içi gönderdiği taziye mesajı üzerinden bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, 65 bin çalışanı bulunan THY'de çalışırken tanışıp yuva kuran pek çok kişinin bulunduğunu belirterek iddialara cevap verdi.

Üstün Tiwtter hesabından yaptığı paylaşımda "65 Bin kişilik Türk Hava Yolları ailemizde, çalışırken tanışıp yuva kuran pek çok arkadaşımız var. Biri yaklaşık 25 yıldır, diğeri ise 15 yıldır şirketimiz için emek veren Şimşek aileleri de onların arasında. Ne üzücü ki; babalarının kaybıyla akan göz yaşları kurumadan başlatılan linç ile mücadele etmek zorunda kaldılar. Arkadaşlarımıza tekrar başsağlığı dilerken, tüm geçmişlerimizi de rahmetle yad ediyoruz" ifadelerini kullandı.