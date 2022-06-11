Torun’dan ilginç paylaşım

İzmir Çeşme'deki Gündoğdu Sitesi'ndeki evine kaçak bölümler yaptırdığı ortaya çıktıktan sonra balyozla kaçak yapıları kıran CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun evlilik kararı aldığı Tuba Torun'dan ilginç bir paylaşım geldi.





'AYİNLİ - RİTÜELLİ KUTLAMA'

Skandal açıklamalarıyla tanınan Erdoğdu'nun nişanlısı ve CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Tuba Torun; sosyal medya hesabından, 'ayinli-ritüelli' bekarlığa veda partisi düzenlediğini açıkladı. Torun, Sosyal Paylaşım Sitesi Instagram hesabından, şu ifadeleri kullandı: "Kendimize kınalı, ayinli-ritüelli, altın günü kıvamında bir 'before wedding' yaptık."



AVM'DE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

Eşinden boşanan Erdoğdu, uzun süredir arkadaşlık yaptığı CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Avukat Tuba Torun ile evlilik kararı aldı. Bu akşam Kadıköy'de evlenecekleri öğrenilen Torun ile Erdoğdu çifti geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde birlikte otururken görüntülenmişti.



KADIKÖY'DE İSKANSIZ DUBLEKS DAİRE SATIN ALMIŞTI

Skandallarla anılan Erdoğdu daha önce İzmir Çeşme'de satın aldığı villasındaki kaçak bölümleri şikâyet üzerine balyozla yıkmak zorunda kalmış ve Kadıköy'de iskânsız dubleks daire satın almasıyla gündeme gelmişti.

KHK'LILAR İÇİN PARA TOPLADI

Erdoğdu, Kadıköy'deki iskansız dubleks idare satın aldığı iddiaları üzerine yaptığı açıklamada, "Bir tane imara aykırı kaçak işimi ispat edin, bütün görevlerimden istifa edip insan içine çıkmayacağım" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğdu'nun Kanun Hükmünde Kararname'yle (KHK) iş akitleri feshedilen bazı akademisyenlerle ilgili olarak da para toplanmasıyla alakalı bazı çalışmalar yaptığı ortaya çıkmıştı. Erdoğdu da sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla KHK'lı akademisyenlere nasıl sahip çıkıldığını ve söz verilen maaşların KHK'lı beş akademisyene nasıl ödendiğini ayrıntılarını paylaşarak itiraf etmişti.