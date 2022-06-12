Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Çevrimli Köyü'nde terör örgütü PKK tarafından 10 Haziran 1990'da gerçekleştirilen saldırıda yaşamını yitiren 12'si çocuk, 7'si kadın 27 kişiyi anmak için köy mezarlığında tören düzenlendi. Kuran-ı Kerim tilavetinden sonra hayatını kaybeden 27 kişi için dualar edildi.Törende konuşan Şırnak Valisi Osman Bilgin, "Burada 3 yaşında bir kız çocuğunun da şehit edildiğini görüyoruz. Özellikle kendisini Kürt halkının temsilcisi olarak gördüğünü iddia eden hain terör örgütünün buradaki vatandaşlarımızı katletmesini asla ve asla unutmadık, unutmayacağız. Bakın biz buradayız, ama onlar kaçacak yer arıyorlar. Vatandaşlarımız emin olsunlar ki devletimiz her daim sizlerin yanındadır" dedi.Terör örgütünün insanların başına bela olduğunu belirten Çevrimli Köyü Muhtarı İbrahim Özbey ise, "Hepimizin bildiği gibi terör örgütü başımıza bela olmuştur. Yaptıkları katliamlar ve cinayetlerin izleri doludur. Bir tanesi de 32 yıl önce Çevrimli Köyü'nde 10 Haziran 1990 yılında yaptıkları katliamdır. Bu katliamda 27 akrabamız şehit oldu. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Terör örgütü unutmasın ki biz bu katliamları unutmamışız. Bütün dünya bilsin ki bu ülkeyi böldürmeyeceğiz. Terör örgütünün yaptığı vahşet ve cinayetleri kınıyor ve lanetliyoruz. Allah böyle bir gün daha yaşatmasın" dedi.