Düğününe 29 gün kala şehit düştü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyinde başlattığı pençe-Kilit Operasyonunda görevli Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım, teröristlerle girilen çatışmada şehit düştü. Acı haber Sivas'ın merkez bağlı Gaziköy'de oturan baba Cemal, anne Hatice ile eşi Duriye Yıldırım'a askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin baba ocağı Türk bayrakları ile donatıldı.





Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın Ramazan Bayramı'nda nikah kıydığı eşi Duriye ile Kurban Bayramı sonrasında ise düğün yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Askeri uçakla Sivas Nuri Demirağ Havaalanı'na getirilen şehidin naşını törenle karşılandı. Şehidin cenazesi daha sonra doğup büyüdüğü baba ocağı olan merkeze bağlı Gazi Köyü'ne getirildi. Köy camisinde kılınan cenaze namazına Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Yılmaz Doğan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile şehidin babası Cemal Annesi Hatice ile eşi Duriye Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazı öncesi şehidin eşi Duriye Yıldırım; "Düğün günümüz için gün sayıyorduk. 12 temmuz7da düğünümüz vardı" diyerek kocasının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin naaşı tekbirler eşliğinde köy mezarlığına defnedildi.