Ordu ve Adıyaman’a şehit ateşi düştü

Kuzey Irak'ta devam eden Pençe- Kilit Operasyonu sırasında Uzman Çavuş Gökhan Demir ve Piyade Komando Sözleşmeli Er Fuat Özer, teröristlerin EYP'li saldırısı sonucu şehit düştü.Uzman Çavuş Gökhan Demir'in şehadet haberi Ordu Ünye'deki babaocağına verildi.Şehit Er Fuat Özer'in acı haberi de Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Balkar beldesinde ikamet eden annesi Nemide Özer'e ilçe jandarma komutanı ve Balkar Belediye Başkanı Orhan Orhan tarafından bildirildi. Antalya'ya çalışmaya giden baba Mehmet Özer'e oğlunun şehadet haberini yakınlarından öğrendi. Şehidin evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit Fuat Özer'in bekar ve iki kız kardeşinin olduğu, 2018'den bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptığı öğrenildi.