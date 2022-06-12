Son dakika: Vali duyurdu! Ankara’da eğitime 1 gün ara

Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için ilimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verdi.