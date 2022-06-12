Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Vali duyurdu! Ankara'da eğitime 1 gün ara
Giriş Tarihi: 12.6.2022 21:53 Son Güncelleme: 12.6.2022 22:13

Son dakika: Vali duyurdu! Ankara'da eğitime 1 gün ara

Son dakika: Vali duyurdu! Ankara’da eğitime 1 gün ara

Son dakika haberleri... Ankara Valisi Vasip Şahin, yarın gün boyu beklenen aşırı yağış nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için ilimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

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Son dakika: Vali duyurdu! Ankara'da eğitime 1 gün ara
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