Bakan Yanık, Cenevre ve Roma’ya gidecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Yanık, 14-15 Haziran 2022 tarihlerinde, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek Komite'nin 82'nci oturumunda yer alacak.

Yanık, 16-17 Haziran 2022'de de Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Yaşlanma Üzerine Bakanlar Konferansı'na katılmak üzere İtalya'nın başkenti Roma'ya gidecek.

Birleşmiş Milletlerin (BM) temel insan hakları sözleşmeleri arasında yer alan ve kadın hakları konusunda uluslararası standartları belirleyen ilk sözleşme olan Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığı Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) kapsamında Türkiye'nin 8'inci Dönemsel Ülke Raporu sunumu, Cenevre'deki BM Ofisi'nde gerçekleştirilecek.

CEDAW Komitesi'nin 82'nci oturumu kapsamında Türkiye raporunun değerlendirilmesi 2 gün sürecek. CEDAW Komite Başkanı tarafından açılacak oturumun ardından konuşacak Bakan Derya Yanık, CEDAW raporlama döneminde Türkiye'deki gelişmeleri aktaracak. Yanık, adalete erişim, ulusal mekanizma, kadına yönelik şiddet, eğitim, sağlık, istihdam, karar alma mekanizmalarına katılım gibi başlıklara da değinecek.

Türkiye'yi temsil edecek heyette ayrıca Dışişleri, İçişleri, Adalet, Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıkları ile İŞKUR temsilcileri yer alacak.

BAKANLAR DÜZEYİNDE YUVARLAK MASA TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Bakan Derya Yanık, Cenevre'deki toplantının ardından 16-17 Haziran 2022'de "Tüm Yaşlar İçin Sürdürülebilir Bir Dünya: Hayat Boyu Dayanışma ve Eşit Fırsatlar İçin Güçleri Birleştirmek" başlığıyla Roma'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) Yaşlanma Üzerine Bakanlar Konferansına katılacak.

Konferans kapsamında Bakanlar düzeyinde yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilecek. Bakan Yanık, "Uzun Süreli Bakıma Erişim ve Bakım Verenler ile Aileler için Desteği Sağlamak" başlıklı konuşma yapacak.

Program kapsamında yuvarlak masa toplantılarının yanı sıra yaşlanma politikaları ve iyi uygulama örnekleri üzerine yan etkinlikler ile uzman düzeyinde paneller düzenlenecek.

CEDAW NEDİR?

Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi amacıyla hazırlanan CEDAW Sözleşmesi, BM tarafından 1979'da kabul edildi, 1981'de yürürlüğe girdi.

Türkiye'nin 1986'da taraf olduğu CEDAW Sözleşmesi'nin 18. maddesi uyarınca, 189 taraf ülke, Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesine her dört yılda bir ülke raporlarını sunma yükümlülüğüne sahip.

Ülke raporunu sunma yükümlülüğünü, Türkiye adına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yerine getiriyor.